7 знака, че живеете в „тих развод“

„Тих развод“ не е юридически термин, а психологическа реалност, която специалистите по семейна терапия наричат още „емоционален развод“. Това е състояние на брак, в който двама души продължават да съжителстват под един покрив, често заради децата, финансите или обществените очаквания, но емоционално и интимно отдавна са се разделили.

Няма скандали, няма хвърчащи чинии – само една бавна, безшумна ерозия на връзката.

Ето седемте най-ясни сигнала, че тихият развод вече е настъпил във вашия дом:

Превърнали сте се в съквартиранти, които обсъждат само логистика

Според Института Готман (The Gottman Institute), световен лидер в изследването на брачните взаимоотношения, комуникацията, сведена единствено до логистика, е един от най-ясните белези на емоционално раздалечаване. Разговорите ви са се превърнали в оперативни срещи: кой взима детето, какво да се купи от магазина, кога е срокът за данъците.

Липсват въпросите „Как се чувстваш?“ и „За какво си мислиш?“. Когато диалогът спре да бъде личен, вие вече не функционирате като двойка, а като екип за управление на домакинство.

Физическата близост е изчезнала или се е превърнала в рутина

Д-р Джон Готман, основател на института, често подчертава, че малките моменти на физическа връзка – прегръдката сутрин, целувката за довиждане, докосването по рамото – са градивният материал на интимността. Когато те изчезнат, а сексуалният живот или напълно липсва, или се е превърнал в механичен акт без емоционално съдържание, двойката навлиза в опасна зона.

Порталът Psychology Today отбелязва, че избягването на физически контакт е една от най-честите причини двойки да потърсят терапия.

Източник: 7 сигурни признака, че живеете в „тих развод“