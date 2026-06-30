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Бела Хадид - съсипана от Лаймската болест

Говори за симптомите си

30.06.2026 | 23:20 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Бела Хадид разкри, че се бори с жестока изолация и депресия - заради диагнозата си Лаймска болест.
Когато симптомите пламнат, нищо за нея не се чувства сигурно.

29-годишната моделка беше диагностицирана със заболяването още през 2012 г.

"Иска ми се да не беше толкова плашещо и трудно да обясня болката, изтощението, умората, тревожността, мозъчната мъгла, несигурностите, които идват с хронична болест, инфекциите, психичното здраве, травмата и т.н. Това води до жестока изолация и депресия, особено в дълги периоди от време. Особено, когато опитваш всичко, което можеш. Научаваш за твоите симптоми, четеш книги, четеш истории на други, опитваш да диагностицираш себе си, като изискаш отговори, които никой не може да открие. Бориш се. Най-накрая имаш няколко добри дни. Мислиш, че си намерил правилния протокол, правилната рутина, правилното лечение... И после пламването се връща и изведнъж нищо не се усеща сигурно отново. Обратно към отглагането на плановете, обратно към неспособността да вземеш решения, защото никога не знаеш как ще се чувстваш от единия ден до другия ден. Будиш се с тревожността, която вече живее в тялото ти. Физическа болка, преди кракът ти дори да докосне пода...", написа звездата в Instagram.

Какво още каза тя четете в teenproblem.net

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звезди Бела Хадид Лаймска болест
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