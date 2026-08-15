Ариана Гранде показа новото гадже

Ариана Гранде вече официално призна, че е с Рики Алварес.

33-годишната певица и 35-годишният танцьор разкриха това по доста традиционен начин - чрез социалните мрежи. Изпълнителката сподели в профила си в Instagram поредица снимки от лятото си.

Първо я виждаме как позира с кучета, направила си е и сладки селфита в огледалото.

Към средата на поредицата виждаме и как Ариана и Рики също си правят селфи в огледало. Главите им са изрязани, но се забелязва, че са облечени сходно - по бели блузи и сини дънки. Те са се прегърнали. А после двамата си направили размазано селфи в огледало. Гранде дори е тагнала Алварес, така че е ясно, че отново са двойка.

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