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Ариана Гранде показа новото гадже

Качи снимки с него

15.08.2026 | 01:45 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ариана Гранде вече официално призна, че е с Рики Алварес.

33-годишната певица и 35-годишният танцьор разкриха това по доста традиционен начин - чрез социалните мрежи. Изпълнителката сподели в профила си в Instagram поредица снимки от лятото си.

Първо я виждаме как позира с кучета, направила си е и сладки селфита в огледалото.

Към средата на поредицата виждаме и как Ариана и Рики също си правят селфи в огледало. Главите им са изрязани, но се забелязва, че са облечени сходно - по бели блузи и сини дънки. Те са се прегърнали. А после двамата си направили размазано селфи в огледало. Гранде дори е тагнала Алварес, така че е ясно, че отново са двойка.

Още по темата и снимките вижте в teenproblem.net

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звезди Ариана Гранде Рики Алварес двойка връзка снимки
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