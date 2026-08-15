Джордж и Амал Клуни се появиха с децата си на рядко семейно събитие

Джордж и Амал Клуни направиха рядка поява с близнаците си Ела и Александър, като Амал зашемети в елегантна черна рокля.

Съпрузите отдавна се стараят да пазят лицата и личния живот на децата си далеч от очите на обществеността, но папараците все пак успяват да ги снимат от време на време.

В случая Джордж и Амал превърнаха благотворителна вечер в рядко семейно събитие, като взеха със себе си осемгодишните Ела и Александър за вечеря в полза на фондацията „Клуни за справедливост“ на брега на италианското езеро Комо.

Двойката беше домакин на парти в емблематичната Вила Пасалакуа на 10 август, пристигайки с лодка заедно с децата си за елегантната галавечер край езерото.

Докато Джордж запази класическия стил в светлосив костюм и бяла риза с отворена яка, Амал за пореден път демонстрира защо остава една от най-елегантните икони за стил сред известните дами.

Известната адвокатка по правата на човека избра елегантна черна рокля с миди дължина, деликатни презрамки и цветна флорална бродерия на талията, съчетавайки вечния силует с големи слънчеви очила, впечатляващи обеци и плетена бордо чанта.

Тя завърши изисканата си визия без обувки, когато слезе от лодката на кея, прегръщайки непринудения блясък, който се е превърнал в синоним на лято на езерото Комо.

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