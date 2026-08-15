Салма Хайек стана баба за първи път

Салма Хайек e станала баба преди един месец, а изненадващото съобщение за появата на внучето й разкри друга семейна тайна.

Появата на бебето бележи нова глава в живота на Салма само седмици преди тя да отпразнува 60-ия си рожден ден на 2 септември.

59-годишната актриса стана баба, след като доведеният ѝ син, Франсоа Пино-младши, е станал татко на момченце с Лара Козима Хенкел фон Донерсмарк.

Двойката изненада последователите си в сряда, 12 август, като разкри, че тихо са прекарали последния месец като родители. Лара обяви новината в Instagram с колекция от интимни семейни снимки, предлагайки първия поглед към новородения им син Франсоа.

„Съпругът ми (най-готиният Франсоа в света) и синът ни (най-сладкият Франсоа в света)... първият ни месец като родители“, написа тя. Съобщението разкри няколко изненади едновременно.

В допълнение към потвърждението, че двойката е посрещнала първото си дете преди около месец, Лара нарече Франсоа свой „съпруг“, потвърждавайки, че двойката също тихо е сключила брак, след като обяви годежа си по-рано тази година.

Сред снимките, документиращи първите им седмици като родители, е особено сладък семеен момент, на който Салма държи новородения си внук в ръцете си, докато Франсоа-младши се навежда до тях.

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