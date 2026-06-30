Ретрограден Меркурий - какво предстои за всяка зодия?

Отново започва предизвикателен период. Планетата на пътуванията, информацията и комуникацията Меркурий започна ретроградното си движение в Рак на 27-и юни и то ще продължи до 23-и юли. В живота ни се връщат бивши партньори, появяват се пасивно-агресивни намеци, припомняме си стари чатове и семейните драми са на фокус. Ще има доста неразбирателства и нелогични съобщения. Ето какво да очаква всяка зодия, според "nss g-club".

Овен

Карали ли са се с някого? Мозъкът им решава да им припомня това постоянно, особено нощем. Ретроградният Меркурий ги превръща в емоционален детектив, ще анализират всяко съобщение, което са получили през последните 6 месеца. Нека не драматизират, да спят спокойно.

Телец

Те не са проблемът. Проблемът е, че постоянно гледат мотивиращи клипчета, но не могат да се мотивират истински. И един обикновен разговор ще се превърне в голяма дискусия за емоциите им. Хората, на които им пука за тях, ще слушат. Всички други няма да четат съобщенията им. Нека останат спокойни.

Близнаци

Меркурий е планетата, която ги управлява, и нормално ретроградното движение да им влияе много. Грешките са навсякъде. Изпращат съобщения на грешните хора, забравят за срещи и уговорки, попадат в ситуации, които ги засрамват. Поне имат материал за Instagram Stories. Нека не споделят прекалено много.

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