Пенелопе Крус най-сетне ще изкара шофьорска книжка, защото... Боно ѝ подари кола

Пенелопе Крус обмисля да се научи да шофира, след като е получила автомобил като подарък от близкия си приятел Боно.

52-годишната актриса от "Ферари" ("Ferrari") разказа пред водещия на "Hot Ones" Шон Евънс, че въпреки дълбокия си страх от шофирането, смята, че може би е време да се научи да управлява кола, след като е получила такава от 66-годишната звезда на U2.

Подаръкът, който може да я накара да седне зад волана

"Моят приятел Боно ми подари кола за последния ми рожден ден", каза тя, като призна, че първоначално не е планирала да споделя тази история. "Звучи толкова налудничаво, но той ми подари кола и мисля, че това е като последният тласък да го направя", каза Крус пред Евънс за възможността най-накрая да вземе шофьорска книжка. "Да получиш кола от Боно и после да не си изкараш книжка? Колко откачено е това? Така че сега пак мисля за това, но страхът е толкова дълбок. Всеки път, когато се кача в кола, си казвам: "Добре, започваме. Ще стигнем ли, или не?", сподели тя.

Страх, който не изчезва дори с професионален шофьор

Крус разказа на Евънс, че дори 15-минутно пътуване с професионален шофьор ѝ причинява тревожност.

"Мисля, че има име за това. Наскоро измислиха име, защото има много хора като мен", каза тя по-рано в разговора им.

Вехофобията е силен, ирационален страх, свързан конкретно с управлението на моторно превозно средство, докато амаксофобията е страх от това да се намираш в превозно средство - независимо дали шофираш, или просто се возиш.

Травмата от детството, която стои зад фобията

Крус и преди е разкривала откъде идва този страх.

"Сестра ми беше блъсната от кола пред очите ми, когато бях на осем или девет години", каза тя пред ELLE в интервю от 2024 г. за инцидента със сестра си Моника, която оцелява и в крайна сметка се възстановява напълно. "Това е огромна травма, защото я видях как губи съзнание. А в болницата бях като вцепенена и казвах на хората: "О, сестра ми току-що беше блъсната от кола", разказа тя пред изданието.

По време на интервюто актрисата от "Бандитки" ("Bandidas") добави, че тази "свръхчувствителност" е нещо, върху което работи по време на терапия.

Иронията в семейството: Филми за коли, но без шофиране

На следващата година People разговаря със съпруга на Крус - Хавиер Бардем, на червения килим в Ню Йорк за премиерата на неговия филм "F1". Там той коментира иронията, че и двамата със съпругата му не шофират, въпреки че са участвали във филми, свързани с автомобили и скорости.

"Смешно е, като се има предвид, че никой от нас не шофира. Тя не шофира. Аз едва знам как да шофирам", каза 57-годишният носител на "Оскар" .

За разлика от известната си съпруга, Бардем сподели, че не знае откъде идва неговата неприязън към шофирането.