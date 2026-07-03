Malevolence заменят Of Mice And Men в първия ден на Hills of Rock

Английската метълкор банда Malevolence влиза в лайнъпа на тазгодишното издание на Hills of Rock. Групата се завръща в България и ще излезе още в първия ден на фестивала, като заема мястото на американците от Of Mice And Men.

След последното си гостуване у нас Malevolence отново се готвят за мощно шоу, този път на Гребната база в Пловдив. Концертът им ще бъде на главната сцена на 24 юли от 18:00 ч., веднага след Vended. С включването им програмата на Hills of Rock става още по-богата и жанрово разнообразна, събирайки банди с различно звучене и собствена енергия.

Malevolence са създадени през 2010 г. от китаристите Josh Baines и Konan Hall, приятели от детинство, които още в училище се обединяват около любовта си към тежката музика. Групата оформя състава си с присъединяването на вокалиста Alex Taylor, басиста Wilkie Robinson и барабаниста Charlie Thorpe.

Бандата пробива на световната сцена с дебютния си албум "Reign of Suffering", издаден през 2013 г. Още на следващата година Malevolence тръгват като подгряваща група на европейското турне на канадската хардкор пънк банда Obey The Brave заедно с Napoleon и Kubai Khan, а по-късно се включват и в обиколката на Dying Fetus.

Оттогава до днес групата има още три студийни албума - "Self Supremacy" от 2017 г., "Malicious Intent" от 2022 г. и "Where Only the Truth Is Spoken" от 2025 г. В дискографията им влизат и две EP-та, едното от които - "The Other Side" от 2020 г., включва участието на вокалиста на Knocked Loose Bryan Garris в парчето "Keep Your Distance".

Звученето на Malevolence съчетава бийтдаун хардкор, метълкор, хардкор пънк, груув метъл и слъдж метъл. Британското издание "Rock Sound" описва стила им като "перфектното съчетание между хардкор и метъл".

Malevolence ще бъдат част от Hills of Rock заедно с още над 45 международни и български групи. Фестивалът ще се проведе от 24 до 26 юли на Гребната база в Пловдив. Сред хедлайнерите тази година са Marilyn Manson, Godsmack, Electric Callboy, P.O.D., Sex Pistol с Frank Carter, Skindred, Black Label Society, Nevermore и Lamb of God.

И тази година фестивалът ще разполага с три сцени и богата програма, в която място намират и редица български изпълнители, сред които Джанго Зе, Lek City Case, Hellion Stone, Цар Плъх, P.I.F., Контрол и други.

Преди основната програма Hills of Rock ще има и специален отделен фестивален ден - BE4 Hills, на 23 юли. В него ще се включат Sevi, Epica, Savatage и Sabaton.