Рок сцената в България възкръсна: Концертите, които очакваме с нетърпение през 2026 г.

Концертният живот у нас преживява истински ренесанс, а България отново се върна на музикалната карта на Европа. 2026-а се очертава да бъде изпълнена с множестно концерти, като особено щастливи ще са феновете на рока. Множество класически рок банди избраха страната ни, за да отпразнуват своите юбилеи на сцена, сред които Iron Maiden, Twisted Sister и Deep Purple. Но също така България ще посрещне и редица нови изпълнители, които са сред основните имена и на европейските фестивали, а сред тях са Electric Callboy и Grandson.

Ето кои са концертите, които да очаквате с нетърпение през 2026 година

Разбира се, ще започнем с най-големият рок фестивал в България - Hills of Rock, който се провежда всяка година на Гребния канал в Пловдив.

Тази година Hills of Rock ще разтресе Пловдив на 24,25 и 26-ти юли, а на сцената му ще се качата множество огромни имена, като Мерилин Менсън, Godsmack, Lamb of God, Electric Callboy, Of Mice and Men, Vended, Black Label Society, Nothing More, Paradise Lost и много други.

Менсън от години намеква за завръщането си на сцената. 2024 г. бележи началото на бавното му завръщане в музикалния свят. Тогава, през май, той пусна едноминутен тийзър клип - изцяло дисторшън, ужас и индустриална тиня - потвърждавайки чисто нов договор с Nuclear Blast Records. Този откъс стана "One Assassination Under God – Chapter 1" - първото музикално произведение, което той издаде след We Are Chaos от 2020 г. За феновете тази четиригодишна пауза се усещаше като век. Но, разбира се, тя не беше случайна.

Завръщането на Менсън идва, след като бившият му лейбъл го отстрани след множество обвинения в сексуално насилие - противоречие, което разтърси рок света и замрази кариерата му мигновено. Оттогава? Тишина. Сенки. От време на време загадъчни публикации. А сега… истински тласък за завръщане. Chapter 2, а именно турнето на Менсън, се очертава като истинското начало.

И докато Godsmack, Lamb of God и Paradise Lost са добре познати на родната публика, то интересното име на Hills of Rock са германците от Electric Callboy, които се превърнаха в любимци на европейската публика.

Electric Callboy направиха метъла да изглежда весело и леко глупаво. По-глупаво от GWAR. По-глупаво дори и от Lordi и Tenacious D. Важното е обаче, че германската техно-поп-метълкор група не се отнася към музиката си с по-малко уважение от най-нахалните екстремни метъл изпълнители. Ето защо те се превърнаха в една от най-популярните рок групи в Европа през последните години - разбираемо, когато имате рейвъри, които се движат като хардкор деца, и закоравели метъли, които пеят от все сърце на поп кавъри от 90-те.

"Веднъж прочетох заглавие, което гласеше, че правим метъла по-достъпен за хората, и това ми харесва! Не се вписвахме преди 15 години, защото използвахме някои инструменти и звуци, които бяха "денс" базирани. Хората винаги се стремят да дават имена на музиката, да я класифицират. Защо? Ако нещо ти харесва, го харесваш", казва вокалистът Кевин Ратайчак в интервю за Metal Hammer.

Всъщност целият юли е изпълнен с музикални уикенди. В седмицата преди Hills of Rock ще имаме възможност да подгреем с фестивала BE4 HILLS, като на неговата сцена на 23-ти юли ще забият Sabaton, Savatage и Epica.

От 17 до 19 юли Пловдив ще е домакин и на още един голям фестивал, събиращ невероятни имена - PhillGood Festival. На неговата сцена ще се качат The Cure, Gorillaz и Moby, заедно с Wolf Alice, Kneecap, Just Mustard, Sleaford Mods и Perturbator.

На сцената до гребния канал Gorillaz ще представят новия си албум The Mountain, който ще излезе официално на 20 март 2026 г.

Групата, създадена от Деймън Олбърн и Джейми Хюлет, ще издаде деветия си албум и първия по рода си албум под собствения си нов лейбъл KONG, като първата песен от него, The Happy Dictator, вече може да бъде чута онлайн. В албума, както повелява традицията на Gorillaz, ще участват и много гост-артисти, като Black Thought, Ясин Бей, Джони Мар от The Smits,, Анушка Шанкар, Денис Хопър, Bizarrap и много други. Всички тези музиканти ще изпълняват песни на пет езика, включително арабски, английски, хинди, испански и йоруба.

Интересна е ирландската хип-хоп група Kneecap, която беше широко критикувана от поддръжниците на Израел по-рано през годината, след като използва изпълнението си на фестивала Coachella в Калифорния, за да осъди геноцидната война срещу Газа. Бандата се озова в центъра на противоречия, концертите ѝ бяха отменени, членовете загубиха работните си визи за САЩ, а един от тях дори беше обвинен в тероризъм във Великобритания.

И все пак, въпреки всичко, тримата членове на групата, които са известни със сценичните имена Móglaí Bap, Mo Chara и DJ Próvaí, отказаха да мълчат, продължавайки да повишават осведомеността, да водят кампании и да участват в практически инициативи в подкрепа на палестинския народ.

Пионерите от The Cure вероятно също ще се качат на сцената с нов материал. Само дни след като бандата обяви нова серия от турнета за 2026 г., групата потвърди и че е работила по нова музика, като тихо актуализира уебсайта си с бележка, че са записали "още 13 песни".

В обичайния стил за The Cure, новината не дойде с порой от прессъобщения, а със скромна актуализация на секцията "биография" на уебсайта им. След като се отбелязва, че готик иконите са издали Songs from a Lost World през ноември 2024 г., се казва, че през "март 2025 г. групата се е върнала в Rockfield Studios, за да запише още 13 песни за следващия албум". Не е ясно дали този нов албум е същият проект, за който Робърт Смит загатна в по-ранно интервю за Radio X, където описа албум, съпътстващ Songs from a Lost World, съдържащ по-тъжен, по-меланхоличен материал, част от който е написан още през 2016 г.

За феновете на класическия рок има друг голям фестивал през юли, който ще привлече вниманието им - "Мидалидаре" в долината на виното. Там ще забият легенди, като Twisted Sister, Helloween и Powerwolf.

През септември Twisted Sister обявиха, че ще прекратят десетгодишното си отсъствие от сцената за турне по случай 50-годишнината си. Турнето е планирано да започне на 25 април в Сао Пауло, Бразилия.

"Ако имаш късмета да си в група, която хората все още искат да видят след петдесет години(!), как можеш да не отговориш на поканата?", заяви вокалистът и автор на песни Дий Снайдер, докато обявяваше събирането. "През 2026 г. Twisted Fucking Sister ще се изкачат на сцени по целия свят, защото WE STILL WANNA ROCK!!"

Германските метъл икони Helloween също ще ни зарадват с нова музика, след като издадоха дългоочаквания си седемнадесети студиен албум Giants & Monsters. Като втори запис с участието на аплодирания септет "Pumpkins United", проектът служи като крайъгълен камък за честванията на 40-годишнината на групата, съчетавайки техния запазена марка мелодичен спийд метъл с новооткрита творческа енергия.

На софийската сцена през пролетта, 26 май, легендите Iron Maiden също ще отбележат 50 години на сцена с турнето Run For Your Lives, подкрепени от приятелите си от Anthrax.

Iron Maiden разтърсват тълпите и записват зашеметяваща музика от половин век. Към този момент в богатата дискография на групата се открояват множество албуми, но що се отнася до концертните изпълнения, един от тях се счита за най-важния в каталога на групата - и задължителен за всеки любител на живата музика.

Албумът Live After Death на Iron Maiden наскоро навърши 40 години и благодарение на специално преиздание на винил, той се завърна в множество класации в Обединеното кралство, страната, където групата е започнала своята кариера. Live After Death дори успя да се изкачи до първото място на класациите преди няколко седмици.

Няколко други рок класици също ще отпразнуват юбилей в София, но в "Арена 8888" - на 27-ми юни Scorpions ще отпразнуват 60 години на сцена. Половин век свирят Foreigner, които ще забият у нас на 30 юни. На 29 септември пък в арената ще засвирят и легендите от Deep Purple.

На 28-ми май на сцената в София, този път на Vidas Arena, ще излезе легендарната алтърнатив рок група Garbage. Това може да е последният шанс на феновете на бандата да видят любимците си. Вокалистката Шърли Мансън наскоро обяви, че групата ще "ограничи" своя "бизнес с турнета" вследствие на "несъстоятелните" икономически обстоятелства.

Garbage в момента са на турне в САЩ, което ще продължи и в Европа. На скорошен концерт във Вашингтон, окръг Колумбия, Мансън обясни:

"Току-що решихме, че икономическата ситуация е станала несъстоятелна, така че това е последният път, в който решаваме, че ще се качим на автобус и просто ще обиколим цяла Северна Америка."

Но и Garbage ще представят нов албум в София. Осмият студиен албум на бандата се ражда в неочакван момент. През август 2024 г. групата прекъсва световното си турне, след като необузданата им фронтдама Шърли Менсън е принудена да слезе от сцената поради усложнение от стара травма. След операция и дълго възстановяване, плановете се пренареждат, а тази нежелана пауза се превръща мощен творчески тласък, който води до създаването на Let All That We Imagine Be The Light.

Докато Шърли преминава през физическо и емоционално възстановяване, Бъч Виг, Дюк Ериксън и Стив Маркър създават нова музика в студиото, а инструменталите и идеите, които изпращат на певицата, тя сама нарича "малки звукови подаръци". Така, от разстояние и в период на уязвимост, се ражда албум, наситен с теми за крехкостта и смъртността, за силата на съпричастността и нуждата от свързаност в днешния свят.

Световноизвестният певец, автор на песни и актьор Крис Айзък ще се срещне с любители на музиката в София през лятото на 2026 г. като част от концертната поредица по случай 10-годишнината на Epifoni. Айзък, който се радва на кариера, обхващаща повече от 40 години, ще се качи на сцената на Vidas Arena на 22 юни 2026 г.

Платинено продаван и номиниран за Грами изпълнител, Крис Айзък е издал 13 студийни албума и е продуцирал 12 хитови сингъла през цялата си кариера. Емблематични песни като Wicked Game, Baby Did a Bad, Bad Thing и Blue Hotel са достигнали до милиони слушатели по целия свят, натрупвайки общо 1,3 милиарда слушания в Spotify.

Отново на Vidas Arena ще се проведе и един любим софийски фестивал - Sofia Live Festival, като гвоздеят в програмата тази година са Three Days Grace, а останалите изпълнители тепърва ще бъдат обявявани. Датите тази година са 27-ми и 28-ми юни.

Наскоро Three Days Grace обявиха, че ще издадат нов албум, озаглавен Outsider. Съобщението дойде след издаването на първия сингъл от проекта, The Mountain, и песента I Am An Outsider. Преди няколко дни феновете получиха и още една песен от проекта - Right Left Wrong.

При издаването на новия материал, барабанистът Нийл Сандерсън каза пред Billboard, че текстовете на Three Days Grace винаги са били за хора, които се чувстват различни от другите и се чувстват комфортно с това.

"Музиката е за това да решиш, че не искаш да бъдеш повлиян от неща в живота си, особено от лошите хора в него."

Християнската рок и метъл банда Skillet ще се завърне на българска земя на 14 май на стадион "Юнак".

Групата, родом от Мемфис, Тенеси, беше катапултирана в полемика с първия си коледен сингъл O Come, O Come Emmanuel. Текстът на този обичан химн е метрична парафраза на "O Antiphons" - поредица от обикновени песнопения, а английският превод от Джон М. Нийл през 1851 г., базиран на латински текст, е химнът, който се среща в много британски и американски сборници с химни. Сега противоречивата интерпретация на Skillet преосмисля химна, като включва китари, мощни барабани и, в кулминацията на песента, ръмжащ вокал. Въпреки че видеото вече е гледано един милион пъти в YouTube, то предизвика и остри критики от консервативните части на американската църква. Коментарите, открити в социалните медии, включват "християнски консуматорство в най-добрия му вид", "много демонично, отразяващо нечестива музика", "мръсотия", а някои дори се оплакваха, че песента е "осквернена от днешната култура".

Когато Джон Купър, фронтменът на Skillet, за първи път видя, че някои наричат ​​новия кавър на групата "демоничен", той си помисли, че е шега.

"Честно казано, не сме имали подобен отпор, вероятно от 20 години", каза Купър пред медиите. "Не помня последния път, когато някой е казал, че Skillet е сатанинска банда."

Въпреки че някои консервативни християни осъдиха дръзкия, гръндж звук на рок групата, когато дебютираха за първи път през 90-те години, в наши дни критиците на Купър са по-склонни да идват отляво. Skillet е известна с това, че се харесва както на светска, така и на християнска публика, но това не пречи на Купър да сподели, че гледа на абортите като на "чисто зло" и "убийство на бебета" и се противопоставя на "трансджендър теорията, която се преподава в училищата". През 2023 г. той подробно описва убежденията си в книга, наречена Wimpy, Weak and Woke, която описва марксизма, постмодернизма, социалната справедливост и критичната расова теория като "преобладаващи лъжи, които разрушават Америка".

За първи път у нас ще забиват американците от Breaking Benjamin, а датата е а 29 юни 2026 г. в Арена 8888

От дебютния си албум от 2002 г., Saturate, групата поддържа стабилно присъствие в рок класациите. В хода на кариерата си бандата е достигнала десет позиции номер едно, спечелила е няколко платинени сингъла и е натрупала над 8,5 милиарда слушания по целия свят.

През октомври, след като обявиха скорошния си подпис с BMG, Breaking Benjamin издадоха новото си парче Awaken, което бе първият им сингъл от пет години насам.

"Работата по тази песен беше нещо ново и вълнуващо за всички нас", казва китаристът Джейсън Раух. "Успяхме да изследваме повече от това, което сме традиционно, като същевременно разширявахме границите си и опитвахме неща, които не сме правили в миналото."

Едно от по-новите интересни имена, които ще се отбият в България, е grandson, който ще изнесе концерт на 7 март 2026 в Pirotska 5 Event Center.

Борейки се със злоупотреба с вещества и психично здраве, Джордан Бенджамин е преживял много трудни времена през последните няколко години. Но виждайки света в упадък и феновете си, отчаяни за праведни, несъгласни гласове, grandson започва да се разтърсва от самоанализ, който засилва желанието да превърне третия си албум INERTIA в боен вик, годен да събуди света...

През последните години grandson изгради репутацията си на артист, за когото концертите са изкусно надградени музикални събития, които се превръщат в пространство за обществена енергия. След повече от 150 изяви по цял свят, участие на фестивала Glastonbury и споделена сцена с Linkin Park, той пристига в София, за да представи новия си материал на живо и пред българската публика

Linkin Park, Limp Bizkit и Металика ни подминават, но можем да ги чуем в чужбина

Ако любимите ви групи нямат спирка в България, не се безпокойте - много от тях ще имат изяви в близки до родината ни страни.

За жалост легендарните Linkin Park и Limp Bizkit ще подминат страната ни, но ще свирят заедно на Rock am Ring/Rock im Park заедно с много други имена, като Bad Omens, Papa Roach, BabyMetal, Trivium и други. Фестивалът ще се проведе от 5 до 7-ми юни.

Подобен ще е подборът на изпълнители и на Download Festival във Великобритания на 10-14 юни, където хедлайнерите отново са Linkin Park и Limp Bizkit

В съседна Румъния има няколко фестивала, на които можем да засечем страхотни изпълнители. По време на INmusic, който се провежда от 22 до 24 юни хедлайнери ще бъдат Kings of Leon и Джак Уайт. На Summer Well от 7 до 9-ти август ще забият Nick Cave & The Bad Seeds, а останалите изпълнители предстои да бъдат обявени. Ник Кейв с The Bad Seeds, който озари Пловдив с интимното си самостоятелно шоу, ще посеят и Белград на 7-ми август. А, поне засега, единствените обявени хедлайнери на Electric Castle, който се провежда от 16-ти до 19-ти юли са Twenty One Pilots и The Cure.

The Cure ще посетят и още една балканска страна - Гърция, като там ще свирят на EJEKT Festival, където друг интересен изпълнител ще бъде невероятната Florence and the Machine. Останалите изпълнители, които ще свирят на 14-ти и 15-ти юли предстои да бъдат обявени.

Отново в Гърция ще можем да чуем и Limp Bizkit заедно с Nick Cave & The Bad Seeds и The Offspring както и много други от имената, които ще посетят България, на десетата годишнина на Release Athens Festival, който ще се проведе в няколко поредни уикенда.

Самостоятелен концерт в Атина, Гърция ще имат Metallica, които ще бъдат подкрепени от Gojira и Knocked Loose на 9-ти май, а на 13-ти май ще забият и в Букурещ, Румъния.

My Chemical Romance ще се завърнат на сцената с The Black Parade, като засега са обявени само дати във Великобритания, както и в две други страни - Флоренция, Италия на 15 юли и Мадрид, Испания на 18-ти юли.

На сцена отново ще се качат и Foo Fighters с европейско турне в множество градове, а специално в Европа се завръщат System Of A Down, коино близо десетилетие отсъствие. А те няма да излязат пред публиката си сами - към тях на турнето ще се присъединят не кой да е, а Queens of the Stone Age и наскоро събрлата се група Acid Bath.

System Of A Down обяви, че ще свири на големи стадиони в Европа следващото лято, включително парижкия Stade de France, миланския Ippodrome Snai La Maura, берлинския Olympiastadion и варшавския PGE Narodowy. Последният път, когато групата свири в Европа, беше през 2017 г.