7 модерни цвята маникюр – от нежно лилаво до огненочервено

Нов месец, нов маникюр!

През юли залагаме на ярки цветове – било то в наситени, дръзки нюанси или в по-леки и ефирни тонове. За нас юли е върхът на лятото, изпълнен с горещини и много забавления. Затова е напълно естествено маникюрът ни да отразява това настроение.

Ако търсите вдъхновение за следващия си маникюр, този месец предлага цветова палитра, която ще подхожда както на ежедневната визия, така и на летните партита и специалните поводи. Нежното лилаво, кораловите оттенъци, класическото червено и свежите цитрусови нюанси са само част от цветовете, които ще бъдат сред най-предпочитаните през юли.

Разгледайте 7-те най-модерни цвята лак за нокти за юли и открийте нюанса, който най-добре ще подчертае летния ви стил.

Корал

Харесвате яркия и горещ маникюр, но не искате класическото лятно червено или пък наситеното розово? Кораловият цвят е чудесна алтернатива за юли 2026. Той съчетава топлина и практичност. Като нюанс по средата между оранжево и розово, кораловото подхожда на всеки тен и носи усещане за лято, събрано в едно шишенце.

Мандарина

Оранжевият маникюр може да изглежда подходящ предимно за Хелоуин, но ноктите в цвят на мандарина са задължителни за летните месеци. Цветът е сочен, дързък и изпълнен с характер. Той е идеален за ваканции, дни на плажа или всеки път, когато искате ноктите ви да изпъкват.

Цялата статия четете на Тialoto.bg