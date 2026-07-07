Международният фест "Срещу течението" превръща Копривщица в нов дом на авторското кино

Близо 30 филма, прожекции под открито небе, срещи с творци, книги, музика и традиционна българска кухня ще превърнат Копривщица в културната столица на лятото от 17 до 26 юли (разпределени от 17-и до 19 юли и от 23 до 26 юли).

Възрожденският град ще бъде домакин на първото издание на Международния филмов фестивал "Срещу течението" - ново културно събитие, което поставя началото на ежегоден международен форум, посветен на съвременното българско и европейско кино.

След осем години фестивална история и повече от 100 реализирани прожекции в различни градове на страната фестивалът открива нов етап в своето развитие, установявайки се трайно в Копривщица - град с богата история, възрожденски дух и утвърдени културни традиции.

В продължение на десет дни зрителите ще могат да гледат близо 30 документални, игрални, късометражни и анимационни филма. Програмата събира отличени български и международни продукции, които разказват силни човешки истории и поставят във фокус теми като свободата, паметта, идентичността, екологията, изкуството и избора да вървиш "срещу течението".

Стартът започва на 17 юли с игралния "Диви ягоди" на Татяна Пандурска, а официалното откриване е ден по-късно с документалния филм "За няколко бучки сирене" на режисьора Никола Бошнаков. Продукцията проследява живота на Мина Варджиева - собственик на една от малкото останали семейни ферми в България, която повече от три десетилетия успява да съхрани традиционното производство въпреки икономическите трудности и административните препятствия. Филмът вече е селектиран в програмата на ZagrebDox 2026 и има три номинации за наградите "Васил Гендов", а в Копривщица ще присъства и самата Мина Варджиева.

Началото на фестивала ще бъде поставено и с музикално изпълнение на композитора Илко Градев, автор на музиката към "За няколко бучки сирене", който ще открие първата фестивална вечер със специално изпълнение.

Сред акцентите в програмата са още филмите "Тихи наблюдатели", "Залог", "В ада с Иво", "Made in EU", "Жестокият път" и още десетки заглавия от България и Европа, представящи различни гледни точки към съвременния свят.

Фестивалът няма да бъде само място за кино. Посетителите ще могат да се включат в богата съпътстваща програма с творчески срещи, разговори с режисьори и актьори, лекции, дискусии и уъркшопи.

Сред специалните събития е представянето на книгата "Скандинавско кино - стилове и мотиви" от кинокритика Мирела Василева - едно от най-новите български изследвания, посветени на северноевропейското кино. Срещата ще даде възможност на публиката да разговаря с авторката за особеностите на скандинавската кинематография, нейните най-значими режисьори и темите, които оформят облика ѝ през последните десетилетия.

Фестивалът ще предложи и едно различно преживяване извън киносалона - традиционната "Трапеза на България", която ще представи традиционната кухня на Копривщица. Гостите ще могат безплатно да опитат автентични български ястия, приготвени по традиционна рецепта, както и да наблюдават демонстрации по майсторско готвене. Така киното ще срещне вкусовете, традициите и гостоприемството на България в едно общо празнично пространство.

Филмите ще бъдат оценявани от международно жури, в което участват американският коуч по актьорско майсторство Вернис Клие, филмовият критик и сценарист Катерина Ламбринова, сценаристът и драматург Лило Петров и писателят, сценарист и режисьор Петър Крумов.

Закриването на фестивала на 26 юли ще бъде с прожекцията на "Атлас на вселената" - румънско-българската копродукция на режисьора Паул Негоеску, отличена с наградата за най-добър тийнейджърски филм на София Филм Фест 2026 и със специалното отличие на журито Generation Kplus на Берлинале. Историята проследява десетгодишния Филип, който остава сам в непознат град и поема на емоционално пътешествие към порастването, страха и самостоятелността.

След последната фестивална прожекция празникът ще продължи с концерта "Джанго Зе - Трибют на Тодор Колев", който ще отдаде почит на един от най-обичаните български актьори, музиканти и артисти. Финалната вечер ще събере кино, музика и публика в едно незабравимо преживяване под открито небе.

Прожекциите ще се провеждат в читалището на Копривщица и на откритата лятна сцена в града, а входът за всички събития е свободен.

След лятното издание в Копривщица фестивалът ще продължи своята програма и в София, където през декември 2026 г. в кино „Одеон“ ще се проведе специално издание, посветено на съвременното европейско и световно кино.