Турция отказа достъп до бреговете си на гей круиз

Круизен кораб с 2000 ЛГБТ пътници и бродуейската изпълнителка Пати Люпон не успя да влезе в Турция, след като местните власти заявиха, че поведението на пасажерите "не съответства на структурата на нашето общество и нашите морални ценности".

Корабът "Скарлет Лейди" на компанията Virgin Voyages отплава от Атина, Гърция, на 5 юли за обявеното като „епично изцяло гей пътешествие“.

10-дневният круиз е организиран от Atlantis - американска компания, специализирана във ваканции за ЛГБТ хора.

Очакваше се "Скарлет Лейди" да акостира в турския пристанищен град Кушадасъ на 7 юли, след което да продължи към Истанбул.

Властите в турската провинция Айдън, където се намира Кушадасъ, обаче публикуваха онлайн изявление, в което се посочва, че круизът е нает "от групи, известни с поведение, което не съответства на структурата на нашето общество и нашите морални ценности". Пристигането на кораба е било "отменено", след като е "предизвикало значителна обществена загриженост", добавят те.

"Няма абсолютно никаква възможност въпросната група да посети нашата провинция за събитие от такъв характер."

Рич Кембъл, президент и главен изпълнителен директор на Atlantis Events, заяви пред USA Today, че през последните 25 години компанията е акостирала с гей круизи в Истанбул и Кушадасъ 13 пъти.

77-годишната носителка на награда "Тони" Пати Люпон, която има участие на кораба, изрази шока си от новината в Инстаграм в събота.

"На круиза на Atlantis, на който ще пея следващата седмица, е забранено да влиза в Турция", написа тя. "Кораб - великолепен кораб - пълен с гей мъже. И аз. Отказан ни е достъп до Турция просто заради това кои са на борда. Вбесена съм, но продължавам да плавам, тъй като корабът ще спре в други пристанища. Готова съм да пея за всички прекрасни мъже на този круиз на Atlantis, които заслужават много повече от това."

Пред CNN Кембъл сподели, че е шокиран от решението и каза, че за 36-годишната история на Atlantis това е първият път, в който "активно ни е казано, че не можем да акостираме тук заради това кои сме".

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"Честно казано, това е доста зашеметяващо", каза той. "И причината за това е, че сме гей група. Много е притеснително, когато една държава решава, че може да избира кои туристи са добре дошли и кои - не."

Той допълни пред USA Today, че компанията не е успяла „да накара турските власти да променят решението си“, въпреки многобройните разговори с американското посолство в Турция.

"Когато влизаме в пристанище, корабът изглежда като всеки друг кораб", каза той. "Не сме гей прайд шествие, не сме марш, не сме организация, не сме политическо изявление по никакъв начин. Круизът беше обявен преди година, не е нещо ново."

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Представители на турското правителство все още не са коментирали случая.

Хомосексуалността не е криминализирана в Турция, но хомофобията е широко разпространена и достига до най-високите нива на управление.

Президентът Реджеп Ердоган редовно описва ЛГБТ хората като "извратени" и заплаха за традиционното семейство.

Някога "Истанбул Прайд" беше оживено събитие с хиляди участници, но от 2015 г. насам всяка година е забраняван от управляващото консервативно правителство на Турция.

През 2000 г. тогавашният министър на туризма се извини, след като полицията попречи на над 800 гей туристи от круизен кораб да влязат в Кушадасъ и близките римски руини в Ефес.

"Надявам се, че ще завършат пътуването си без никакви проблеми", каза тогава Еркан Мумджу. "Не можем да дискриминираме хората според сексуалните им предпочитания."