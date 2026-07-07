Разминаване: Преувеличават ли Путин и Герасимов за завоюваната територия в Украйна?

Владимир Путин и неговото военно ръководство правят всичко възможно, за да представят постиженията на руската армия на фронта като решаващи и способни радикално да променят хода на войната в полза на Москва. На фона на горивната криза и масираните атаки на Украйна срещу рафинерии и военни заводи, руските лидери сякаш се опитват да убедят населението, че "всичко върви по план" в тяхната "специална операция". Тези усилия са насочени и към това да впечатлят Доналд Тръмп, тъй като Кремъл все още се надява, че чрез САЩ целите, които не могат да бъдат постигнати на фронта чрез масирани атаки тип "пушечно месо", ще бъдат постигнати чрез преговори.

Путин заяви, че от началото на годината Русия е превзела над 3000 км² и 133 населени места в Украйна. Според началника на Генералния щаб Валери Герасимов през юни са превзети 636 км² и 29 населени места.

Институтът за изследване на войната обаче твърди, че според неговите наблюдения и свидетелства, с военните действия руските войски са превзели или са навлезли в 621,7 км² територия от началото на годината. Това е почти пет пъти по-малко от декларираното от Путин.

Що се отнася до селищата, превзети или влезли от руски войници, ISW са преброили 64 - малко над половината от твърденията на Путин.

Подобна е ситуацията и в случая с изявленията на Герасимов. Реалните загуби на украинците (и това е само, ако се счита проникването на територията на изолирани групи нападатели за "загуби") възлизат, според данни на ISW, на 30,42 км² и 20 селища. Тоест, Герасимов е преувеличил териториалния показател 21 пъти.

Путин и руското командване вероятно са говорили много за превземането на малки градове на 3 и 4 юли, за да "наситят информационното пространство и да затруднят опровергаването на тези твърдения", отбелязва ISW. Допълва се, че Путин е направил подобни преувеличени твърдения за успехите на войските си "във внимателно инсценирано интервю" на 28 юни с кремълския журналист Павел Зарубин.

ISW смята тези постоянни преувеличения са част от словесна война, "чиято цел е да представи победата на Русия в Украйна като неизбежна, а украинската отбрана на ръба на колапс". Според анализа на института, през юни руските войски са загубили средно по 1298 войници на всеки квадратен километър територия, която са окупирали или в която са навлезли.

Просто изчисление показва, че с тези темпове, с превземането на останалите 5 065,17 км² територия в Донецка област, Русия ще загуби 6 574 590 войници

Путин и неговите командири също така се възползваха от срещата на 3 юли, за да разпространят невярното твърдение, че са превзели град Константиновка и са започнали да пробива отбранителния кордон на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Донецка област, пише ISW.

"Кремъл вероятно е предположил, че Путин ще се обади на Тръмп, за да го поздрави по случай Деня на независимостта на САЩ, и умишлено е организирал срещи на Путин с няколко командири на 3 юли, по време на които той е заявил, че руските войски са превзели Константиновка и е направил други преувеличени твърдения - всичко това в навечерието на телефонния разговор от 4 юли."

Путин и Тръмп наистина са разговаряли по телефона на 4 юли. Според съветника на Путин, Юрий Ушаков, американците са "направили предложението за провеждане на този разговор" и това "говори много". (Преди разговора с Путин, Тръмп е разговарял по телефона с Володимир Зеленски.)

Американският президент "потвърди готовността си да допринесе за възможно най-бързото прекратяване на военните действия и за намиране на мирни решения за преодоляване на кризата, а неговите специални представители, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, ще продължат посредническите си усилия и ще бъдат готови да дойдат в Москва в подходящ момент", каза Ушаков.

Уиткоф и Кушнер обаче са заети с преговори с Иран, които официално ще продължат само до 17 август. В същото време Тръмп е казал на помощниците си, че те могат да продължат още повече.

В това време Вашингтон продължава да предоставя военна помощ на Киев. Както съобщиха висши украински служители пред Financial Times, украинските въоръжени сили получават подкрепа от американското разузнаване при определяне на маршрутите на дронове за заобикаляне на руската противовъздушна отбрана. Американското разузнаване определя и оптималната височина за полети на дронове и подходящото време за атаки срещу руска територия.

В този контекст вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Русия на практика е изчерпала възможностите си да продължи офанзивата. Армията на Путин плаща "много висока цена за всеки квадратен километър" завладяна територия, каза той в интервю за вестник "Таймс".

"Честно казано, руснаците сега са в ситуация, в която ползите, които могат да получат от продължаването на офанзивните операции, са незначителни - и се приближават до нула", допълни той