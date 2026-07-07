Принц Хари и Елтън Джон загубиха делото срещу издателя на "Дейли мейл"

Принц Хари и Елтън Джон загубиха делото си срещу издателя на британския вестник „Дейли мейл“ за предполагаемо незаконно събиране на лична информация, постанови Висшият съд в Лондон, предаде АФП.

В писменото си решение, публикувано след 11-седмичния процес по-рано тази година, съдът посочи, че „ищците не са успели да докажат изложените в исковете си твърдения... поради което исковете се отхвърлят“.

По време на делото принц Хари даде емоционални показания срещу Associated Newspapers. Сред ищците бяха още Елтън Джон, актрисата Елизабет Хърли и други известни личности, които обвиниха издателя в нарушаване на личното им пространство.

Адвокатите на Хари поискаха „значително“ обезщетение за публикации, излизали между 1993 и 2018 г.

Това беше третото и последно дело, заведено от херцога на Съсекс в продължаващата му съдебна битка с британските таблоиди, която допълнително изостри отношенията му с кралското семейство.

41-годишният Хари, по-малкият син на крал Чарлз III, води и други съдебни спорове, включително заради отказа на британските власти да му осигурят полицейска охрана след оттеглянето му от кралските задължения преди шест години.

Принцът, който живее в Калифорния, пристигна във Великобритания на 6 юли за петдневно посещение по повод едногодишното отброяване до следващите Invictus Games – спортното събитие за ранени военнослужещи, което той създаде.

Пътуването трябваше да бъде първото му семейно посещение във Великобритания от четири години насам, но според източник, цитиран от АФП, съпругата му Меган и децата им Арчи и Лилибет няма да го придружат в Лондон, след като семейството не получи полицейска охрана.

Допълнително напрежение предизвика и спорът около евентуалното му настаняване в Бъкингамския дворец. От двореца заявиха, че Хари няма да остане там, тъй като е пропуснал крайния срок да приеме предложението. Говорителят му определи оттеглянето на поканата в последния момент като „разочароващо“.