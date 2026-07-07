Бременната Ан Хатауей поведе червения килим на "Одисея"

„Одисея“ е сред най-очакваните филмови премиери на годината. Новият мащабен проект на режисьора Кристофър Нолан обещава зрелищна интерпретация на епичната поема на Омир, а още от обявяването си продукцията привлече огромен интерес както заради амбициозната си концепция, така и заради впечатляващия звезден състав.

В актьорския екип се събират някои от най-големите имена в киното, сред които Мат Деймън, Том Холанд, Зендая, Ан Хатауей, Лупита Нионго, Чарлийз Терон и Робърт Патинсън. Именно тази впечатляваща селекция от звезди превърна всеки кадър от снимачната площадка и всяка публична поява, свързана с филма, в събитие за феновете.

Още преди премиерата „Одисея“ успя да предизвика и редица дискусии. От избора на актьорите и интерпретацията на класическата творба до засилените мерки за секретност около продукцията – филмът е сред най-коментираните заглавия в света на киното, а очакванията към Нолан са по-високи от всякога.

На този фон премиерата се превърна в истински парад на стил и звезден блясък. Всички погледи обаче бяха приковани към Ан Хатауей, която за първи път се появи публично след новината за бременността си и с елегантната си визия безспорно поведе червения килим.

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