ЦСКА разбра съперника при победа на Карабах, а Левски при загуба от Крайова

ЦСКА ще срещне победителя от срещата Шериф Тираспол (Молдова) – Макаби Тел Авив (Израел) в третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, ако преди това отстрани ФК Карабах (Азербайджан), реши тегленият днес жребий в Нион.

Мачовете ще бъдат съответно на 6 и 13 август, като в първата среща ЦСКА или Карабах ще бъде гост.

При положение, че Левски отпадне от Университатя Крайова, тимът ще играе в третия кръг на Лига Европа срещу загубилия от двойката между Сабах (Азербайджан) - КуПС Куопио (Финландия). "Сините" ще бъдат гости в първия мач, който е на 6 август и ще бъдат домакините в реванша на 13 август, който може да се играе на стадион "Георги Аспарухов".

По-рано през деня Левски изтегли да играе срещу победителя от двойката между Омония Никозия (Кипър) и Кайрат (Казахстан) в третия кръг на Шампионската лига при преодоляване на румънския шампион.