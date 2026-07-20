45 000 души избухнаха на първото издание на PHILLGOOD

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PHILLGOOD събра 45 хиляди души на Гребната база в Пловдив този уикенд за първото издание на фестивала, а Moby постави финала вчера с невероятно шоу. Над 35 международни и български групи излязоха на трите сцени на PHILLGOOD и изпълниха сърцата на меломаните. Публиката беше повече от цветна и разнообразна - хора на различни възрасти и от различни държави се обединиха под знака на хубавата музика. Над една четвърт от продадените билети за PHILLGOOD бяха купени от чужбина, което вече категорично поставя България на картата на международната фестивална култура.

Дебютното издание на фестивала започна и приключи повече от впечатляващо. Още в първата вечер британската рок група The Cure заби с над два часа сет, а на следващата анимационните Gorillaz изпълниха главната сцена с 20 хиляди фенове. Хедлайнерското шоу в последната вечер от PHILLGOOD беше поверено на Moby. С хитове и любими парчета през цялата си кариера американският артист направи голямото си завръщане на българска сцена. С внимание и истинско отношение към публиката Moby направи трета вечер на фестивала специална, а след всяка песен благодареше на феновете.

Преди него главната сцена туптеше в ритъма на рока и индъстриал звученето. Програмата на третия фестивален ден откри американската банда Son Lux, а след тях немците от Einstürzende Neubauten показаха, че за над 40 години кариера, продължават да бъдат все така интересни и обичани от хората. Хедлайнерското шоу подгря британската рок банда Suede, която накара публиката да подскача и пее в един глас с изпълнителите.

PHILLCOOL и PHILLRAVE сцените за пореден ден предлага богато разнообразие от международни и български изпълнители и стилове. Инди рок бандата Hug or Handshake стартира програмата на PHILLCOOL под жаркото слънце, а след тях на сцената се качиха и дуото Lunikk и електронната поп група Kadebostany. За „афтърпартито“ на фестивала се погрижиха Thievery Corporation, които направиха съвършен сет с най-големите си и любими композиции, който продължи близо два часа. А PHILLRAVE отново събра популярни имена от клубната сцена като Liubo Ursiny, Pretty Girl, Kelly Lee Owens и Swimming Paul.

Три сцени, над 35 международни и български групи, сред които топ имена от световната музикална сцена, 45 хиляди посетители, много танци и много пеене на любимите песни - така премина първото издание на PHILLGOOD.