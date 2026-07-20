Протестиращите в НАТФИЗ: Очаквахме подкрепа, получихме противопоставяне

Протестиращи студенти и преподаватели от НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" обвиниха Националния браншов синдикат "Висше образование и наука", че вместо да подкрепи исканията им за академична свобода и по-добри условия на труд, е застанал на страната на ръководството на висшето училище.

В позиция, адресирана до премиера, председателя на Народното събрание, образователния министър, академичната общност и медиите, протестиращите изразяват "дълбоко недоумение" от реакцията на синдиката. По думите им призивите им за подкрепа са получили не солидарност, а противопоставяне.

Те посочват, че настояват за повече академична свобода, по-добри условия на труд и повече възможности за професионално развитие - каузи, които според тях синдикалната организация би трябвало да защитава и по силата на собствения си устав.

"Вместо да предложи решения за преодоляване на най-тежката институционална криза в новата история на НАТФИЗ, Националният браншов синдикат "Висше образование и наука" посвети декларацията си почти изцяло на защитата на ректора", заявяват протестиращите.

Според тях в позицията на синдиката липсва дори готовност за защита на преподаватели, които били поставени под натиск заради публично изразените си позиции. Те определят като особено обезпокоително обстоятелството, че организацията е избрала да подкрепи работодателя, вместо работещите, които според тях се нуждаят от синдикална защита.

Студентите и преподавателите подчертават, че не търсят конфликт със синдикалните организации и смятат, че защитаваните от тях каузи би трябвало да ги обединяват.

"Очаквахме националният синдикат на висшето образование да застане зад преподавателите и студентите, които ежедневно понасят последиците от тази криза, а не публично да се обяви срещу тях", се казва още в позицията.

Протестиращите настояват, че исканията им са свързани с условията в академията и с бъдещето на нейните студенти и преподаватели. Те призовават за подкрепа и за намиране на решения на кризата, вместо за задълбочаване на противопоставянето.