Кои са индикациите, че Путин се готви за нова мобилизация?

Кремъл изглежда полага основите за евентуална нова мобилизационна кампания, като същевременно публично настоява, че руската икономика остава стабилна въпреки нарастващия недостиг на гориво и признаците на икономически спад. Според последната оценка на Института за изследване на войната (ISW), последните законодателни промени, наред с предложеното разширяване на правомощията на Русия в областта на вътрешната сигурност, предполагат, че Москва се готви не само да увеличи набирането на военни, но и да се справи с потенциални вътрешни вълнения, ако бъде обявена официална мобилизация.

Основа за мобилизация

Базираният във Вашингтон мозъчен тръст заяви, че на 22 юли руската Държавна дума е одобрила законодателство, позволяващо на хора с активно криминално досие - включително осъдени за трафик на наркотици и организирана престъпност - да подписват договори с руското Министерство на отбраната по време на периоди на официална мобилизация.

Заместник-министърът на отбраната Виктор Горемикин заяви, че мярката значително ще разшири кръга от отговарящи на условията новобранци и ще засили усилията на Русия за набиране на военни за войната срещу Украйна през 2026 г.

Междувременно руската Национална гвардия (Росгвардия) предложи изменения за разширяване на правомощията си за гражданска защита, което ще ѝ позволи да защитава обществото от неопределени "опасности" по време на мобилизация, военно положение или военно време.

ISW отбелязва, че руският лидер Владимир Путин вече е подписал закон през ноември 2025 г., позволяващ разполагането на резервисти в бойни зони без официално обявяване на мобилизация. По това време анализаторите оцениха, че Кремъл създава правни механизми за увеличаване на повикванията на резервисти, като същевременно избягва политическите разходи, свързани с поредната национална мобилизация.

Новото законодателство, твърди ISW, показва, че Кремъл може би сега подготвя условия за официална мобилизация, като същевременно предвижда потенциална обществена съпротива. Въпреки това, мозъчният тръст подчерта, че всяко подобно решение в крайна сметка зависи лично от Путин, отбелязвайки, че мобилизацията остава политически непопулярна в Русия.

Путин казва, че икономиката е стабилна

Докато Кремъл разширява военновременните си правомощия, Путин се стреми да увери руснаците, че икономиката на страната остава устойчива въпреки влошаващия се недостиг на гориво. Говорейки по време на заседание на правителството на 22 юли, Путин заяви, че руската икономика остава стабилна въпреки това, което той определи като "външни опити за дестабилизиране на горивния и енергиен сектор", визирайки ударите на Украйна с голям обсег по руската енергийна инфраструктура.

Той определи прекъсванията на пазара на горива като временни и каза, че те няма да повлияят на по-широките икономически показатели.

Според Путин, БВП на Русия е нараснал с 0,3% през май и с 0,2% през първите пет месеца на 2026 г. Той също така заяви, че федералният бюджет е отчел излишък от 196 милиарда рубли (около 2,5 милиарда долара) през юни и че паричното предлагане на страната се е увеличило с 13% на годишна база към 1 юли.

ISW вижда нарастващ икономически натиск

ISW твърди, че оптимистичната оценка на Путин контрастира с нарастващите доказателства, че руската икономика по време на война е под нарастващ натиск. Анализаторите посочват постоянния недостиг на гориво след месеци на украински удари по рафинерии и енергийна инфраструктура, нарастващата инфлация, спада на фондовия пазар, намаления селскостопански износ, изтичането на капитали и недостига на работна ръка.

Руската асоциация на производителите на храни "Руспродсоюз" съобщи тази седмица, че цената на основната месечна кошница с храни се е увеличила със 7,9% от началото на 2026 г., което подчертава инфлационния натиск върху домакинствата.

Междувременно държавният бизнес вестник "Комерсант", позовавайки се на аналитичната фирма Platts, съобщи, че руските рафинерии са изпълнили по-малко от 19% от заявките за закупуване на бензин, въпреки че някои съоръжения са възобновили дейността си. Според ISW тези показатели показват, че икономическите трудности на Русия са по-скоро структурни, отколкото временни.

"Руското правителство е приело неоптимални икономически политики, за да поддържа войната си в Украйна, което води до много от настоящите икономически проблеми на Русия, включително увеличени и неустойчиви военни разходи, нарастваща инфлация, значителен недостиг на работна ръка в строителния сектор и сектора на услугите и намаляване на суверенния фонд на Русия."

Забележително е, че докато Кремъл се подготвя за възможността за по-широка мобилизация, а Путин настоява, че проблемите с горивото на Русия са под контрол, продължителната кампания на Украйна с дронове срещу руски петролни рафинерии вече нарушава доставките на гориво за руските войски, които съобщават за сериозен недостиг на бензин и строги ограничения за зареждане с гориво.

Няколко военнослужещи заявиха, че недостигът е намалил доставките на гориво с около 30%, засягайки не само бойните машини, но и камионите, превозващи боеприпаси и храна. Войник в сектора Запорожие заяви, че неговото подразделение сега получава само 10-15 литра бензин вместо 20, което принуждава войските да ходят 11 километра, за да събират вода, храна и други провизии.

Войниците се оплакаха, че горивото, доставяно от руското Министерство на отбраната, е с лошо качество, докато доброволчески групи и руски военни блогъри признаха нарастващата криза, заявявайки, че тя усложнява доставките на хуманитарна помощ и провизии на фронтовата линия.

Военната криза с горивото е резултат от месеци на украински удари по енергийната инфраструктура на Русия. Според Energy Aspects, производството на руски рафинерии е спаднало с повече от 60% до най-ниското си ниво от 2005 г. насам.

Bloomberg изчислява, че Украйна е атакувала поне 24 от 34-те големи рафинерии на Русия при около 50 атаки през последните 100 дни, включително рафинерията в Омск, най-голямата в страната.

Кампанията предизвика национално нормиране на горивата, забрани за износ на бензин, реактивно гориво и дизел, и дори дискусии за внос на бензин от Индия и Казахстан.