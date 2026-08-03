Днес ще е горещо, леко захлаждане на изток



Днес ще преобладава слънчево време. Над Източна България облачността временно ще се увеличава, но вероятността за валежи остава минимална.

Леко захладняване на изток

Причината е преминаването на по-хладен въздух в по-високите слоеве на атмосферата над източните райони, който ще понижи температурите там, но няма да доведе до съществена промяна на времето.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който ще носи известно разхлаждане най-вече в Североизточна България и по Черноморието.

Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, като най-високи стойности се очакват в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Югозападна България.

В София слънчево, лек ветрец

В столицата денят ще започне със слънчево време и почти тихо. През целия ден ще преобладава слънчево небе, като валежи не се очакват. Следобед ще духа слаб североизточен вятър, който ще направи горещината по-поносима.

Максималната температура в София ще достигне около 30-32°, което е близо до климатичните норми за началото на август. Вечерта времето ще остане спокойно и приятно, с постепенно понижение на температурите.

В планините идеално за туризъм

Над планинските райони ще преобладава слънчево време с отлична видимост. Валежи практически не се очакват. Ще духа умерен североизточен вятър, който по високите части временно ще се усеща по-силен.

Максималната температура ще бъде около 27° на 1200 метра и около 20° на 2000 метра, което създава добри условия за туризъм и планински преходи.

По Черноморието прохладни плажове

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но вероятността за превалявания остава много малка.

Ще духа слаб до умерен североизточен вятър, който ще създава приятна прохлада по плажовете. Максималните температури ще бъдат между 28° и 31°, а температурата на морската вода ще остане 23°-24°.

Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала, което ще осигури добри условия за плаж и морски туризъм.