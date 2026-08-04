БЧК ще раздава вода в София заради жегата

Българският Червен кръст (БЧК) ще раздава безплатна бутилирана минерална вода в София на 4 и 5 август заради очакваните високи температури.

Инициативата на Столичната организация на БЧК ще се проведе от 11:00 до 13:00 часа на две оживени места в столицата – при пилоните на Националния дворец на културата (НДК) и на площад „Света Неделя“ – при входа и изхода на метростанция „Сердика“, пред сградата на ОББ.

От организацията посочват, че инициативата е насочена към подпомагане на гражданите в най-горещите часове на деня и е част от превантивните мерки на БЧК за ограничаване на риска от неблагоприятното въздействие на високите температури.

От Българския Червен кръст напомнят, че в горещото време е важно да се приема достатъчно количество течности, да се избягва продължителният престой на открито между 11:00 и 17:00 часа и да се носят светли и леки дрехи.

Специално внимание следва да се обръща на възрастните хора, малките деца и хората с хронични заболявания, които са най-уязвими при екстремно високи температури.

От БЧК призовават гражданите да бъдат отговорни към собственото си здраве и да проявяват грижа към хората около себе си по време на горещата вълна.