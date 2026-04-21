Ан Хатауей потвърди, че се завръща на трона в "Дневниците на принцесата 3"

Ан Хатауей се връща на мястото, което ѝ принадлежи по право.

В разговор с Entertainment Weekly за ролята си в дългоочакваното продължение "Дяволът носи Прада 2" ("The Devil Wears Prada 2") носителката на "Оскар" разкрива, че в момента работи и по това да пренесе "Дневниците на принцесата 3" ("The Princess Diaries 3") на голям екран.

"На 100%, работим по него непрекъснато", казва Ан Хатауей, седнала до своята колежка от "Дяволът носи Прада 2" - Мерил Стрийп. "Дяволът носи Прада 2" се появи неочаквано и изведнъж зае цялото пространство", продължава тя и уточнява, че докато са снимали продължението през лятото на 2025 г., е стана невъзможно да се фокусирам и върху двете едновременно".

Сега, потвърждава Хатауей, намерението е "Дневниците на принцесата" да бъде, следващата сензация, но подчертава, че трети филм от популярната поредица все още не е официално одобрен и не е потвърден.

Очакванията са високи

Ан Хатауей подчертава, че според нея "всички го искат", затова тя и екипът ѝ "работят стъпка по стъпка по сценария" за третия филм от "Дневниците на принцесата".

"Ако съм научила нещо от "Дяволът носи Прада 2", то е, че очакванията са наистина, наистина високи и ако ще го правиш, трябва да го направиш блестящо", казва тя. А Мерил Стрийп добавя: "Трябва да се изчака точният сценарий."

Завръщане в Женовия

Ан Хатауей участва в първия филм "Дневниците на принцесата", режисиран от Гари Маршал и създаден по романа на Мег Кабът, през 2001 година. Тогава тя влиза в ролята на Миа Термополис - гимназистка, която разбира, че е наследница на измисленото кралство Женовия, управлявано от нейната баба и кралица, изиграна от феноменалната Джули Андрюс.

След успеха на първия филм, който печели 165 млн. долара в боксофиса, Ан Хатауей и Джули Андрюс отново влизат в образите си в продължението от 2004 г., където към актьорския състав се присъединяват и нови имена като Рейвън-Симоне и Крис Пайн.

Между два емблематични франчайза

По повод завръщането си в "Дяволът носи Прада 2" актрисата от новия филм "Mother Mary", която това лято ще се появи и в "Одисея" ("The Odyssey") на Кристофър Нолан, казва още пред EW, че се надява публиката да открие радост в това отново да се събере пред екрана за продължението на историята на толкова обичани герои.

"Това, на което се надявам - и мисля, че е напълно справедлива надежда - е това да се превърне в глобално събитие във време, в което се чувстваме много, много разединени", казва тя.

"Дяволът носи Прада 2" тръгва по кината на 1 май.