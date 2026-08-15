Нина Добрев вече е с руса коса

Нина Добрев изненада феновете с нова визия.

37-годишната актриса направи огромна промяна и се показа с нов цвят на косата в социалната мрежа Instagram.

Красавицата, която е от български произход, публикува в профила си селфи, на което е с дълга руса коса на вълни. Тя е с впечатляващ грим и изглежда доста различно с новата грива. Кестенявата коса беше емблематична за звездата, тя почти винаги е била брюнетка, така че наистина промяната е голяма.

"Окзва се, че блондинките наистина се забавляват повече", написала е Нина към кадъра.

Но после става ясно, че русата коса е заради роля. Актрисата ще изиграе Пайпър Белингър във филма "It Happened One Summer" и затова се е наложило да стане блондинка.

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