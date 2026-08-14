Принцеса Раджва показа защо е новата кралска модна икона

Когато става дума за кралски стил, името на кралица Рания от Йордания отдавна е сред първите, които изникват в съзнанието. Но през последните години до нея все по-уверено застава една по-млада жена, която очевидно няма намерение просто да следва стъпките на своята свекърва. Принцеса Раджва Ал Хюсеин постепенно изгражда собствен почерк – елегантен, модерен и достатъчно смел, за да се откроява, без да нарушава правилата на кралския протокол.

Поредното доказателство дойде тази седмица, когато съпругата на престолонаследника на Йордания се появи до него за важен повод в Аман. Раджва присъства на церемонията по дипломирането на шестия випуск на техническия университет "Ал Хюсеин", където 450 студенти получиха дипломите си. До нея беше съпругът ѝ – престолонаследникът принц Хюсеин.

И макар поводът да беше посветен на образованието и постиженията на младите хора, погледите отново се насочиха към визията на Раджва.

Металният акцент, който промени цялата визия

За събитието принцесата заложи на ансамбъл от японската марка Toga Archives – широка риза в цвят шисти, украсена с фин жакардов десен тип „пейсли“, която бе съчетала с ефирна плисирана пола с метален сребрист блясък - избор, който идеално показва как се развива стилът ѝ. Вместо традиционен кралски костюм или класическа рокля, тя избра модерна комбинация в сивата гама, в която силуетът и детайлите играят основна роля.

Особено внимание привлече полата с метален ефект и подчертана талия – детайл, който придава структура на визията и я превръща от семпъл дневен тоалет в истински моден момент. Тя допълни визията с черна чанта от Alaia на стойност 2300 долара.

Точно в това се крие и чарът на Раджва. Тя все по-често избира дрехи, които изглеждат актуални и градски, но същевременно запазват необходимата изисканост за една бъдеща кралица. Нейните визии рядко са претрупани. Вместо това тя разчита на добрата кройка, интересния силует и един запомнящ се акцент.

И този подход очевидно работи.

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