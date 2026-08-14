ЦСКА 1948 надви с 4:1 Черно море

ЦСКА 1948 разгроми с 4:1 Черно море в първи мач от петия кръг на efbet Лига и оглави класирането в първенството. "Моряците" откриха резултата чрез Мохамед Аши в 10-ата минута, но към края на полувремето допуснаха изравняване, а през втората част домакините нанизаха още три гола.

В герой за "червените" се превърна Фредерик Масиел. Португалското крило се отличи с две попадения (40, 63) и брилянтна асистенция за гола на Атанас Илиев (52). Елиас Франко оформи крайния резултат в 83-ата минута.

Така футболистите на Александър Александров показаха, че са преодолели драматичното отпадане от Панатинайкос в третия квалификационен кръг на Лига на конференциите от преди три дни.

Наставникът на "червените" Александър Александров е направил четири промени спрямо тези, които започнаха през седмицата срещу Панатинайкос. Божев, Бен Амар, Витанов и Собреро влизат на местата на Маринов, контузения Двали, Куеяр и Илиев.

"Моряците" пък бяха без Колев, Панайотов и Няголов.