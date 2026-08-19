Насекоми, които предпазват градината от вредители

Градината е един жив организъм, в който всичко е взаимосвързано. В стремежа си към идеална реколта, ние често сме склонни да обявяваме война на всяко пълзящо или летящо същество. Но истината е, че без насекомите градината не може да съществува - те са ключът към опрашването, здравето на почвата и естествения контрол над вредителите. Ето 5 насекоми, които са истински съюзници във вашата градина:

Калинка

Калинката е може би най-обичаното и разпознаваемо полезно насекомо. Тя е естествен враг на почти всички вредители в градината. Нейните жертви са листни въшки, белокрилки, акари и дори ларви на колорадски бръмбар. Една възрастна калинка изяжда между 50 и 60 листни въшки дневно, а нейните ларви са още по-ненаситни.

Как да я привлечете? Засадете копър, невен, магданоз, бял равнец или здравец.

Златоочица

Това изящно, нежно-зелено насекомо с прозрачни крила е известно още като "лъвската мушица". Възрастните се хранят с цветен прашец и нектар, но техните ларви са истински хищници, които унищожават листни въшки, белокрилки, щитоносни въшки и дори яйца на други вредители.

За да я привлечете, засадете копър, кориандър, ангелика или глухарче. Осигурете й мулч и убежище в градината.

Земен бръмбар-бегач

Този активен и бърз бръмбар, който често виждаме да тича по земята, е безпощаден ловец. Той се храни с яйца, ларви и какавиди на вредни насекоми, както и с гъсеници, охлюви и дори възрастни вредители. Един бръмбар може да изяде до 100 ларви или 5 средни гъсеници на ден.

За да го привлечете, оставете му укрития - купчинки листа, камъни, дървени стърготини или торф.

Източник: 5 насекоми, които са полезни за градината