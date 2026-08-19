Елизабет Олсън стана майка за първи път

Елизабет Олсън роди. 37-годишната актриса стана майка за първи път.

През уикенда звездата и съпругът ѝ Роби Арнет бяха забелязани заедно на разходка, като се вижда как красавицата носи бебе. Елизабет е била облечена в бяло за излизането. Но все още не се знае какво е бебето, кога точно се е родило, както и какво име носи.

Влюбените не са обявили официално раждането на детето. Но още през по-миналия уикенд на август (8-9 август) се заговори, че актрисата вече е станала майка, тъй като тя беше забелязана в Калифорния по жълт топ и раирани панталони, като не си личеше да има наедряло коремче.

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