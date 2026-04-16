Графа представя емоционалната песен "Картина" ВИДЕО

Графа представя "Картина" - нежна и емоционална песен, която докосва с искрен текст за вярата и надеждата, които ни дават сили да продължим напред.

Създадено с кадри от концерта в Арена София на 15 ноември 2025 г., видеото към песента се превръща в ярък акцент в новия видео формат на "Графа Live".

След успеха на едноименната книга, която събира снимки, спомени и лични истории от над 30 години на сцена, "Графа Live" продължава своя живот във видео формат с избрани концертни изпълнения, вече достъпни в YouTube канала на артиста.

Концепцията следва идеята на книгата - чрез подбрани концертни изпълнения да разкаже историята на Графа през годините, връщайки публиката към едни от най-силните моменти в неговата кариера и срещайки я отново с различните етапи от развитието му като артист.

Тази събота, 18 април от 17:00 ч., феновете ще имат възможност да се срещнат лично с Графа по време на ексклузивното събитие "Графа на Графа" в книжарница Ciela на улица "Граф Игнатиев" 18, където той ще раздава автографи - ще се снима с почитатели и ще представи лично книгата "Графа Live".