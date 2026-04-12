Графа за Кирил Ампов: Баща ми отлетя като пъроаприлска шега

Не спирам да вярвам в чудеса, не спирам да вярвам, че доброто може да предизвиква добро. Синът ми Крис си роди на Великден и през годините рождения му ден съвпада с тази дата. Това каза Владимир Ампов - Графа пред bTV.

На 1 април си отиде баща му - Кирил Ампов на 77-годишна възраст, оставяйки след себе си богато творчество и ярка следа в българската музика, като певец, автор и продуцент.

"Баща ми отлетя като пъроаприлска шега. Това бяха едни хем много трудни, хем много хубав последни години, в които бяхме заедно. Той се бореше с онкологично заболяване и имаше периоди, в които се влошаване, но имаше и едни по-дългъг период, в който се случи чудо - ремисия, която продължи 2 години и през тях се случиха страшно хубави неща. През тях не спирахме да сме заедно. Той дори видя концерта ми на "Васил Левски". Успехите на моята сестра, която е успешен художник, както и внуците, го изпълваха с много радост и вълнение. Мисля, че си казахме всичко и това е страхотно, защото в живота понякога сбогуванията не се случат или са внезапни и оставят много неизказани думи. Той се лекуваше 4 г. и този период бе свързан с много пътувания, защото той се лекуваше извън София, през тях много разговаряхме и имахме суперценна връзка - бяхме като братя, разказа емоционално той.

Баща му е бил негов учител и утеха.

"Той беше страхотен и се надявам и аз да бъда такъв", каза още музикантът.

Майка му издъхва през 2016 г., а на следващата година е големият концерт, който е посветен на нея.

"Може би това, което искам да кажа на баща ми е да прегърне майка ни от всички нас", каза още Графа.

Обясни, че в книгата си "Графа Live" има много истории около концертите му. В нея баща му е успял да напише и разказ, въпреки влошеното ми състояние.

"Със сина ми сме толкова близки, че нямаме отделни истории. Това е една обща история", пише Кирил Ампов.

Довечера пък е премиерата му. Разказа, че през годините му се е случвало да пее пред препълнена и екзалтирана зала, но не се е чувствал много добре.

Кой беше Кирил Ампов?

Почина Кирил Ампов - един от най-обичаните български музиканти и баща на Владимир Ампов - Графа. Тъжната новина съобщиха от БГ радио.

"С дълбока тъга съобщаваме, че ни напусна един от най-обичаните български музиканти, певци и автори на песни - Кирил Ампов. Той беше известен не само с гласа си, който покоряваше поколения българи, но и с чувството си за хумор, с което променя облика на българската поп сцена."

Роден на 14 юли 1948 г. в София, Ампов завършва география на туризма, но избира пътя на музиката. Кариерата му започва още като студент, когато става част от група "Славяни".

През 1981 г., заедно със съпругата си Антоанета, създава вокалния дует "Акварел", който оставя трайна следа в българската музикална история със своите лирични и романтични песни.

Най-голяма популярност обаче Кирил Ампов придобива като част от група "Спешен случай" (1984), където заедно с Донко Аврамов и Антоанета внасят неподправен хумор и оригинални текстове. Песни като "Кашлицата", "Развод", "Мама, татко и аз" и "Карай, Джони" се превръщат в класики, които и днес се пеят и обичат. Той е автор и на една от най-известните български песни - "Каролайна", позната и като "9 милиона мишлета".

В началото на 90-те години Кирил Ампов е инициатор и водещ на популярното радио- и телевизионно предаване "Хит минус едно", което дава сцена на редица млади таланти. Освен това основава и собствено студио, в което записва част от първите хитове на сина си Владимир Ампов - Графа.

Кирил Ампов се гордееше и с постиженията на дъщеря си Нора Ампова - успешна художничка, работеща основно в областта на живописта.