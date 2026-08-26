Църквата почита паметта на светите Адриан и Наталия

Православната църква отдава почит на 26 август на загиналите мъченически светии Адриан и неговата съпруга Наталия.

Светците Адриан и Наталия живеели по време на управлението на император Максимиан, който остава в историята с жестоките преследвания на християните.

Веднъж свети Адриан присъствал на мъченията на християни и впечатлен от силната им вяра решил да стане християнин.

Съпругата му Наталия вече била християнка, но криела това от него и когато разбрала за решението на Адриан, Наталия била много щастлива. Щастието им не траело дълго. Адриан бил подложен на жестоки мъчения, за да се отрече от неговата религия. Той обаче не се отказал и напуснал този свят като християнин.

Имен ден празнуват всички с името Адриан, Адриана, Адриян Адрияна, Наталия и Наташа.