BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 13

Църквата почита паметта на светите Адриан и Наталия

Загинали при жестоките преследвания на християните

26.08.2026 | 06:15 ч. 9
Снимка Св. Синод

Снимка Св. Синод

Православната църква отдава почит на 26 август на загиналите мъченически светии Адриан и неговата съпруга Наталия.

Светците Адриан и Наталия живеели по време на управлението на император Максимиан, който остава в историята с жестоките преследвания на християните.

Веднъж свети Адриан присъствал на мъченията на християни и впечатлен от силната им вяра решил да стане християнин.

Съпругата му Наталия вече била християнка, но криела това от него и когато разбрала за решението на Адриан, Наталия била много щастлива. Щастието им не траело дълго. Адриан бил подложен на жестоки мъчения, за да се отрече от неговата религия. Той обаче не се отказал и напуснал този свят като християнин.

Имен ден празнуват всички с името Адриан, Адриана, Адриян Адрияна, Наталия и Наташа.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

адриан наталия църквата почита
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata