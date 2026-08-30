Луксозното убежище на Пиърс Броснан за 100 млн долара

Пиърс Броснан и съпругата му Кийли Шей Смит наскоро отбелязаха 25 години заедно, а една от най-специалните страници в семейната им история е свързана с впечатляващия им дом в Малибу. Двамата придобиват имота през 2000 г., а след това прекарват близо десетилетие в неговото преобразяване. Резултатът е екзотично имение край океана, вдъхновено от Югоизточна Азия и наречено „Къщата на орхидеите“.

Имотът включва две жилищни сгради – основната къща и отделна къща за гости. Общата площ на комплекса е около 1160–1208 кв. м, а архитектурата е създадена така, че границата между интериора и природата почти да изчезва. Палми, тропически цветя, тераси и гледки към Тихия океан обграждат дома, който Броснан и Кийли превръщат в свое лично убежище.

Вдъхновението от Азия се забелязва още на входа – имотът е ограден от впечатляващи резбовани врати от тикова дървесина, а зеленият покрив на основната къща напомня за храмовете в Тайланд. Самият Броснан е свързал дизайна с преживяванията си по време на снимките на филма за Джеймс Бонд „Винаги ще има утре“, част от които са заснети в Тайланд.

Кухнята

Гурме кухнята е проектирана не просто за готвене, а за истинско кулинарно преживяване. Тя разполага с уреди от висок клас, бели кристални плотове, камина, помощно помещение и специално място за съхранение на вино. До нея има и просторна трапезария, също с камина – детайл, който придава повече уют на иначе впечатляващото пространство.

Всекидневната

Основното жилищно пространство е решено с отворен план и е изпълнено със стъкло и дърво, което позволява на естествената светлина и гледките към океана да бъдат част от интериора. Голямата всекидневна е ориентирана към Тихия океан, а дървените подове, меките мебели и декоративните елементи създават усещане за лукс, без домът да изглежда прекалено формален.

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