Исландия с малка преднина за възобновяване на преговорите за членство в ЕС

Частични резултати от референдума в Исландия за това дали трябва да бъдат възобновени преговорите за присъединяване към Европейския съюз сочат малка преднина за отговора "да", съобщава Исландската национална служба за радио и телевизия (РУВ).

Съгласно частичните резултати 51,2% от гласоподавателите са гласували с "да", а 48,8% - с "не".

Досега са преброени 87 хиляди гласа.

Право на глас имаха 270 хиляди души. Засега обаче няма информация за активността на референдума.

Исландците гласуваха в събота, 29 август на референдум дали страната да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз, предаде АФП. Очакванията бяха за изключително оспорван вот, като окончателният резултат трябваше да стане известен късно през нощта или в неделя сутринта.

Избирателните секции затвориха в 22:00 часа местно време (01:00 часа българско време).

Липсата на екзитполове и фактът, че преброяването на бюлетините започна едва след затварянето на секциите означаваха, че можеше да са необходими няколко часа, преди да стане ясно дали надделява лагерът „за“ или „против“.

Страната с население от малко под 400 000 души кандидатства за членство в ЕС след финансовата криза от 2009 г., която нанесе тежък удар на икономиката ѝ.

Преговорите бяха прекратени през 2013 г., когато на власт дойде евроскептично правителство.

Проучване на анализаторската компания „Маскина“, публикувано на 28 август, даваше леко предимство на лагера „за“ с 50,4% от гласовете, но разликата попадаше в рамките на статистическата грешка.

При победа на лагера „за“ с Брюксел щеше да бъде договорено споразумение за присъединяване, което впоследствие да бъде подложено на нов референдум за самото членство.

Въпросът за рибарството — един от стълбовете на исландската икономика, върху който Рейкявик иска да запази изключителен контрол — щеше да трябва да бъде договорен с Брюксел. Този път обаче европейските власти изглежда са по-склонни да търсят „творчески решения“.

В събота 273 000 исландски избиратели трябваше да отговорят с „да“ или „не“ на въпроса: „Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?“

Технически резултатът от референдума няма задължителен характер, но коалиционното правителство начело със социалдемократическата министър-председателка Криструн Фростадотир обеща да го уважи.

„Това беше оспорвана надпревара, изключително вълнуваща“, заяви тя в събота, след като гласува в Рейкявик.

По думите ѝ предизборната кампания е „издигнала дискусиите за ЕС, за мястото на Исландия в света, за общата ни геополитическа ситуация и статут на по-високо ниво“.

Правителството насрочи пресконференция за неделя в 13:00 часа (16:00 часа българско време), на която да представи плановете си за следващите действия.

При победа на лагера „против“ правителството вече се ангажира да не възобновява преговорите за членство по време на мандата си, който продължава до 2028 г. Властите също така дадоха да се разбере, че въпросът за евентуалното официално оттегляне на кандидатурата на Исландия за членство в ЕС може да бъде внесен в парламента.

Политическите анализатори смятат, че оставка на правителството е малко вероятна.

По време на кампанията дебатите бяха съсредоточени основно върху вътрешнополитически и икономически въпроси, макар че нарастващото международно напрежение също присъстваше в дискусиите. Сред обсъжданите теми бяха войната в Украйна и амбициите на президента на САЩ Доналд Тръмп спрямо съседна Гренландия.

Исландската икономика се възстанови и сега се развива успешно.

Много исландци не виждат причина страната да се присъединява към ЕС, тъй като тя вече е част от европейския единен пазар чрез Европейското икономическо пространство, което обаче не обхваща Общата политика в областта на рибарството.

Исландската валута остава нестабилна, а обратната страна на новопридобитото икономическо благополучие са рязко повишените инфлация и лихвени проценти. Това кара много задлъжнели исландски домакинства да гледат с надежда към перспективата за приемане на еврото и по-ниските лихви, които то би могло да донесе.

На международната сцена завръщането на войната в Европа след руската инвазия в Украйна разклати установените досега концепции за сигурност.

Исландия е островна държава със стратегическо местоположение в субарктическата зона. Тя няма собствена армия и разчита за отбраната си на НАТО и на двустранното споразумение със САЩ от 1951 г.

Непредсказуемостта на Тръмп и заплахите му да поеме контрола над съседна Гренландия — която той на няколко пъти е бъркал с Исландия — допълнително засилиха тревогите сред исландците.

Резултатът от съботния вот ще бъде следен внимателно от ЕС, който от 1995 г. насам не е приемал богата държава, която би била нетен вносител в бюджета на съюза.

Брюксел би разглеждал членството на Исландия като пример за успешно разширяване, което би могло да улесни държавите членки при приемането на по-бедни страни като Черна гора. То би могло дори да промени нагласите на някои жители на изключително богатата Норвегия, която не е член на ЕС и в крайна сметка може да се окаже изолирана.