ГЕРБ: Радев и Демерджиев да дадат публично отговори

От политическа партия ГЕРБ излязоха с официално позиция по случая с арестите, извършени по-рано днес в присъствието на министър-председателя Румен Радев в Струмяни.

В страницата на партията във фейсбук са публикувани няколко точки, по които ГЕРБ иска отговори от управляващите.

От партията на Борисов настояват премиерът Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев публично да дадат отговор какво е наложило арестите.

Ето и останалите въпроси, зададени от ГЕРБ:

На какво правно основание се е наложило задържане със сила и поставяне на белезници на журналист?

Опитът за задаване на въпроси ли е истинската причина за ареста?

Кой е издал заповедта за действията на полицаите и какво ще бъде наказанието му?

Каква е оценката на министър-председателя и вътрешния министър за действията на полицията?

Вярно ли е, че Гергана Петрова е била арестувана, въпреки, че е представила документи за самоличност?

“От ГЕРБ считаме, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава, каквато е България. Всяко действие на органите на реда трябва да бъде законово обосновано, пропорционално и съобразено с правата на гражданите и журналистите”, се казва още в съобщението на партията.