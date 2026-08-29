5 възстановяващи маски за коса

Слънчевите лъчи, солената морска вода и хлорът в басейните са безмилостни към косата. След дългото лято тя често изглежда суха, изтощена, безжизнена и чуплива. UV лъчите увреждат външния слой (кутикулата) и кератина на косъма, което води до загуба на влага и блясък. Добрата новина е, че с правилната домашна грижа можете да върнете жизнеността на косата си. Ето 5 натурални маски, които наистина работят за възстановяване на увредената след лятото коса:
Маска с авокадо и зехтин - за дълбоко подхранване
Авокадото е богато на здравословни мазнини, витамини B и E, които подхранват и възстановяват косъма в дълбочина. Зехтинът, от своя страна, съдържа витамин Е и мастни киселини, които задържат влагата и предотвратяват цъфтящите краища
Съставки:
- 1 узряло авокадо
- 2 с.л. зехтин
- 1 с.л. мед (по желание, за допълнителна хидратация)
Намачкайте авокадото до гладка паста и смесете със зехтина и меда. Нанесете върху влажна коса, като избягвате корените. Оставете да действа 30-40 минути, след което измийте с шампоан и хладка вода. Косата ще стане забележимо по-мека и гладка още след първото приложение.
Маска с кокосово масло и яйце - за възстановяване структурата
Кокосовото масло прониква дълбоко в косъма и предотвратява загубата на протеин. Яйцето е мощен източник на протеин и лецитин, които възстановяват увредените кератинови връзки
За тази маска ще ви трябват:
- 1 яйце
- 2 с.л. кокосово масло
- 1 ч.л. ябълков оцет (по желание, за допълнителен блясък)
Разбийте яйцето и добавете кокосовото масло, предварително разтопено на водна баня. Разпределете сместа равномерно по дължината на косата. Оставете да действа 20-25 минути. Важно: изплакнете с хладка вода, за да не се пресече яйцето.
Източник: Косата след лятото: 5 маски, които я връщат към животТова се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.