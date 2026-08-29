5 възстановяващи маски за коса

Слънчевите лъчи, солената морска вода и хлорът в басейните са безмилостни към косата. След дългото лято тя често изглежда суха, изтощена, безжизнена и чуплива. UV лъчите увреждат външния слой (кутикулата) и кератина на косъма, което води до загуба на влага и блясък. Добрата новина е, че с правилната домашна грижа можете да върнете жизнеността на косата си. Ето 5 натурални маски, които наистина работят за възстановяване на увредената след лятото коса:

Маска с авокадо и зехтин - за дълбоко подхранване

Авокадото е богато на здравословни мазнини, витамини B и E, които подхранват и възстановяват косъма в дълбочина. Зехтинът, от своя страна, съдържа витамин Е и мастни киселини, които задържат влагата и предотвратяват цъфтящите краища

Съставки:

1 узряло авокадо

2 с.л. зехтин

1 с.л. мед (по желание, за допълнителна хидратация)

Намачкайте авокадото до гладка паста и смесете със зехтина и меда. Нанесете върху влажна коса, като избягвате корените. Оставете да действа 30-40 минути, след което измийте с шампоан и хладка вода. Косата ще стане забележимо по-мека и гладка още след първото приложение.

Маска с кокосово масло и яйце - за възстановяване структурата

Кокосовото масло прониква дълбоко в косъма и предотвратява загубата на протеин. Яйцето е мощен източник на протеин и лецитин, които възстановяват увредените кератинови връзки

За тази маска ще ви трябват:

1 яйце

2 с.л. кокосово масло

1 ч.л. ябълков оцет (по желание, за допълнителен блясък)

Разбийте яйцето и добавете кокосовото масло, предварително разтопено на водна баня. Разпределете сместа равномерно по дължината на косата. Оставете да действа 20-25 минути. Важно: изплакнете с хладка вода, за да не се пресече яйцето.

Източник: Косата след лятото: 5 маски, които я връщат към живот