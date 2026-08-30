Крал Хокон VIII с първа реч към Норвегия: Скърбим, но заедно намираме утеха

Новият крал на Норвегия Хокон Осми се обърна за първи път към своите сънародниците след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд Пети, починал онзи ден на 89-годишна възраст, предаде Франс прес.

Най-напред той благодари за подкрепата, която семейството е получило след кончината на баща му.

"Ние сме в траур, но същевременно фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше много въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини. Благодаря ви от сърце", каза 53-годишният крал в емоционална реч, излъчена по националната телевизия.

След това той се обърна лично към покойния си баща, като му благодари за добротата, топлотата и сигурността, която е дал на близките си.

"Ти беше главата на семейството, който заедно с майка ми ни обгръщаше с грижа и ни сплотяваше с непринуден авторитет, който може би самият ти не осъзнаваше напълно. Преди всичко ти беше човек, който винаги оставаше верен на своите ценности и поетите ангажименти. Подкрепяше ни и се грижеше за всички нас. Изпитвам гордост, когато мисля за всичко, през което премина, и за всичко, което отстояваше", се казваше още в речта му, публикувана предварително на сайта на норвежката телевизия Ен Ер Ко (NRK).

След смъртта на крал Харалд Пети днес в цяла Норвегия ще се проведат възпоменателни служби, предаде ДПА.

Хората ще се съберат и в катедралата в Осло, за да отдадат почит на монарха, който почина в петък сутринта на 89-годишна възраст. Очаква се премиерът Юнас Гар Стьоре също да присъства на службата там.

Кралският двор съобщи, че новият крал Хокон Осми, децата му Ингрид Александра и Свере Магнус, както и кралица Соня, ще присъстват на възпоменателната служба в Аскер, близо до семейния дом на Хокон - замъка Скаугум.

От вчера в цялата страна бяха поставени книги за съболезнования, в които хората могат да се подпишат, за да изразят своята почит.

Откакто новината за смъртта на популярния крал се разпространи, хиляди се стичат към площада на замъка, за да положат цветя и писма, да запалят свещи и заедно да почетат Харалд Пети. Новият крал е неговият син.

Хокон трябва да положи конституционна клетва пред парламента на Норвегия във вторник на церемония, която ще бъде излъчена на живо по телевизията.