Унищожиха корабите, парите и оръжията си: Войната в Иран фалира военните в САЩ

Войната на Доналд Тръмп срещу Иран доведе американските военни до тежка финансова криза, като американският флот е принуден да прехвърля пари от своите заплати и други източници, за да покрие разходите за бойни действия, според документи, видени от Guardian, и интервюта с военноморски служители, изпълнители и анализатори в областта на отбраната.

Американско-израелската операция, която изчерпа запасите от американски боеприпаси и предизвика ответни ирански удари, разрушили стратегически бази в Близкия изток, оказва натиск върху бюджетите на цялата армия.

Един меморандум на Пентагона за финансирането на флота, видян от Guardian, предупреждава, че има "недостиг в сметките за заплати", тъй като ведомството ги "нахлува", за да финансира бойни операции.

Експерти и бивши служители казват, че сметките са изчерпани.

"Касата прасенце е счупена", каза Харлан Улман, пенсиониран военноморски офицер. Улман е член на Националната комисия за бъдещето на военноморските сили, но заяви, че не говори от името на комисията.

Един служител и един военноморски подизпълнител заявиха, че неспешната поддръжка на бреговите съоръжения е отложена поради финансовата криза.

Когато Тръмп започна войната на 28 февруари, това бързо натовари съществуващите бюджети на военните - особено този на военноморските сили, които не само помогнаха за стартирането на първоначалната вълна от атаки, но по-късно бяха отговорни за обширна морска блокада. Белият дом в крайна сметка поиска от Конгреса спешно финансиране за плащане на военните усилия, но перспективите искането да бъде одобрено са смътни на фона на непопулярността на войната.

Служител на военноморските сили, който беше информиран за това как службата планира да се справи с недостига, каза, че парите се пренасочват по изобретателни начини.

"Парите за заплати", обясни той, "бяха ограбени, за да се плащат непредвидени разходи в чужбина и се попълват с пари, които не са похарчени. Те попълват заплатите, за да получим достатъчно пари в заплатата си."

Бюджетът на военноморските сили за 2026 г., почти 300 милиарда долара, има различни партиди пари, отпуснати от Конгреса за различни нужди: персонал, корабостроене, закупуване на специфични оръжейни системи и „операции и поддръжка“, ежедневното управление на флота и неговите бази. Законът ограничава как парите могат да бъдат преразпределени между всички тези партиди пари.

Въпросът от време на време се появяваше в някои изслушвания на Капитолийския хълм

Сюзън Колинс, на изслушване на 21 юли в комисията по бюджетни кредити на Сената, каза:

"Казаха ми, че някои военни служби са изправени пред краткосрочни проблеми с платежоспособността."

Служител каза, че военноморските сили са една от службите, за които Колинс е говорил.

В изявление говорител на военноморските сили заяви, че средствата за поддръжка и операции не са изчерпани.

"Министерството на военноморските сили", се казва в изявлението, "активно управлява ресурсите си, за да изпълнява текущите си задължения за заплати навреме. Продължаваме да работим в тясно сътрудничество с Конгреса, за да се справим с текущите оперативни изисквания и да поддържаме нашия персонал и готовност през цялата фискална година."

Вътре във въоръжените сили недостигът на парични средства не е тайна.

"Те просто не говорят публично за това", каза Тод Харисън, анализатор по отбрана в консервативния Американски институт за предприемачество. "И подозирам, че това е умишлено решение на цивилните лидери в Пентагона, започвайки от секретаря, че това е по политически причини, че не искат да изглеждат сякаш увреждат бъдещата военна готовност заради война, която се превръща във все по-голям политически пасив."

"Изправени сме пред критичен недостиг"

Военните знаеха, че кризата предстои. В средата на май адмирал Дарил Кодъл, началник на военноморските операции, предупреди Конгреса, че кризата ще удари през юли.

"Бюджетът за фискалната 2026 г. не се е изпечел в Epic Fury", каза той. "Опасявам се, че ще трябва да започна да вземам решения през юли относно това как ще генерирам сили. Това би могло да промени начина, по който провеждам учения, начина, по който провеждам рутинни операции, за да се уверя, че разполагам с необходимите средства за продължаване на военните усилия за "Epic Fury".

Пийт Хегсет настоява Конгреса за спешно финансиране, без което, както той каза през юли, "ние сме изправени пред критичен недостиг". Министърът на отбраната свидетелства, че войната с Иран е струвала 35,7 милиарда долара, но не е ясно дали това е пълно отчитане на разходите.

Когато администрацията на Тръмп поиска от Конгреса 67 милиарда долара спешни средства за Министерството на отбраната, не беше уточнено колко ще бъдат за флота. През юли Камарата на представителите прие законопроект за отбрана на стойност 1,15 трилиона долара и отделно бюджетно разрешение, което ще осигури 73 милиарда долара за войната в Иран, но е малко вероятно нито един от тях да стане закон.

Улман отбелязва, че по време на войните в Ирак и Афганистан финансирането от Конгреса е било по-отворено, тъй като тези конфликти са били разрешени с резолюция.

"В този случай няма разрешение за употреба на сила. Длъжен ли е Конгресът да плаща за конфликт, който не е разрешил?", коментира той

"Свършили са парите си"

Фактът, че военноморските сили са фалирали - или поне засега са без пари - може да е нещо като шамар в лицето за Тръмп. Президентът често е споменавал това, което вижда като своята близост с Теодор Рузвелт, който е бил президент от 1901 до 1909 г. и е ръководил разширяването на американския флот, разполагайки така наречения "Велик бял флот", който е плавал по целия свят. Вместо Велик бял флот, администрацията на Тръмп е възприела термина "Златен флот".

Сред военноморските му амбиции са плановете за огромни кораби от клас "Тръмп" - най-големите бойни кораби в историята на САЩ.

Микромениджмънтът на Тръмп включва насочване на военноморските сили да препроектират самолетоносач, така че да изстрелва реактивни самолети с парна и хидравлична катапултна система, а не с електромагнитна система. Както съобщи Guardian, всяка година от 2017 г. насам той е изразявал мнение за предпочитанията си по отношение на катапултите за изстрелване на самолетоносачи.

В този момент обаче основното предизвикателство е финансирането на война без ясна крайна цел. Бивш военен офицер, който сега работи за компания, поръчваща военноморски ресурси, и е бил информиран за недостига, каза:

"Приключени са. Унищожиха всичките си оръжия; унищожиха всичките си кораби; свършиха си парите."