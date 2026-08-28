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НСО: Гергана Петрова е отказала съдействие на институциите

Направени са опити за нарушаване на охраняваната зона за сигурност

28.08.2026 | 16:16 ч. 7
БГНЕС

БГНЕС

След ареста на журналистката и активист Гергана Петрова, от Националната служба за охрана (НСО) излязоха с позиция, че днес служителите са потърсили съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение. Това съобщиха от пресцентъра на НСО.

"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", се казва в позицията на НСО, изпратена от пресцентъра.

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По-рано днес, при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, Гергана Петрова бе принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Бил й е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е била освободена.

Петрова е местен активист от Илинденци, която през последните месеци организира два протеста срещу безводието в Илинденци и Струмяни. Многократно е подавала сигнали за масовата сеч в Пирин след големия пожар.

 

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НСО арест охраняема зона Гергана Петрова Струмяни Румен Радев
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