НСО: Гергана Петрова е отказала съдействие на институциите

След ареста на журналистката и активист Гергана Петрова, от Националната служба за охрана (НСО) излязоха с позиция, че днес служителите са потърсили съдействие от органите на МВР за установяване на самоличността на лице, извършило многократни опити за нарушаване на охраняваната зона в непосредствена близост до охранявано от НСО лице по време на негово посещение. Това съобщиха от пресцентъра на НСО.

"След демонстративен отказ за съдействие и пренебрегване на законово регламентирани разпореждания от страна на лицето, са предприети мерки за установяване на неговата самоличност от страна на органите на МВР, съгласно законовия ред", се казва в позицията на НСО, изпратена от пресцентъра.

По-рано днес, при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни, Гергана Петрова бе принудително отведена в районното управление за удостоверяване на самоличността й. Бил й е съставен предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, както и акт по Закона за българските лични документи, тъй като не е носила такива в себе си. След това е била освободена.

Петрова е местен активист от Илинденци, която през последните месеци организира два протеста срещу безводието в Илинденци и Струмяни. Многократно е подавала сигнали за масовата сеч в Пирин след големия пожар.