В Тибет смъртоносното свлачище образува ново езеро

Китайски спасители близо до граничното селище на Тибет, което беше засегнато от смъртоносно свлачище, бяха „преместени на безопасно място“ в неделя, след като ново езеро се образува от свлачището, съобщиха държавните медии.

„Вечерта на 29 август дронове за наблюдение, разположени в района, откриха свлачище по планинския склон на 2,8 километра надолу по течението от спасителното бариерно езеро Цангпо Пурепуцян“, съобщи държавната телевизия, визирайки езерото, което в предишни дни е заплашвало операциите. „Свлачището образува ново бариерно езеро“, съобщи CCTV, добавяйки, че спасителният персонал близо до граничното селище Гиронг е преместен в по-безопасни райони.

Последните данни от Непал и от китайските власти, отговарящи за Тибет, посочват, че общият брой на изчезналите е малко над 3000, като са открити 750 тела. Непал съобщава, че има 2498 души, включително стотици чужденци, които са извън контакт в страната. В неделя бе съобщено за 734 загинали от бедствието.

Тибет, автономен регион на Китай, беше до голяма степен недостъпен за чуждестранни журналисти, което възпрепятстваше независимото отразяване на мащаба на бедствието в район с множество села. Китайската държавна телевизия CCTV съобщи в неделя, че 546 души са изчезнали и 16 души са били убити. От изчезналите 261 са чуждестранни граждани, съобщиха от компанията.

Междувременно правителството на САЩ заяви, че ще предостави 3,6 милиона долара помощ на Непал.

„Животоспасяващата хуманитарна помощ ще включва до три месеца спешна хранителна помощ за до 10 000 засегнати от наводнения домакинства, съобщи Държавният департамент в “Екс”