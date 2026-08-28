Проф. Рачев за Непал: Не съм виждал и не съм чел за толкова мащабно природно явление ВИДЕО

Климатологът проф. Георги Рачев коментира трагедията в Непал и Тибет, предизвикана от откъсването на огромна ледена маса и последвалите кално-каменни потоци.

"От години работя с моята колежка професор Кендерова по точно тези кално-каменни потоци - сели, които са характерни за долината на Струма. Но сме чели много, а не сме предполагали, че може да има такова нещо", коментира проф. Рачев пред bTV.

"Има една камера, която е на 30-40 метра над основата. И погледнете какво идва отгоре. Това е стена 50 метра поне. А се говори, има информация за 180-метрова стена от кал, камъни, каквото има по долината на реката", посочи климатологът.

"Катастрофално е. Сутринта прочетох, че жертвите са станали 470. Това са установените хора. Някои хора няма да бъдат открити. Повече от 1000-1500 души", заяви Георги Рачев.

"Това са тонове скална маса, примесена с всевъзможни остатъци от растителност, което просто няма как тези хора да останат живи, погребани под нея", посочи той.

Според него първоначалната хипотеза за земетресение, което да е дестабилизирало ледника, е само част от възможното обяснение

"Той е много характерен – така нареченият висящ ледник. Ледът е пластичен и той обикновено си тече спокойно надолу. А тук завършваме с един много сериозен откос на височина около 5200 метра. В този момент това са съчетанията на факторите, които водят до това нещастие. В този момент това е върхът на мусонния сезон, толкова на север от Индийския океан", посочи климатологът.

"Страшно е. Това може да се види. Няма как да противодействаш. Тези всичките хора за съжаление вече са погребани".

На въпроса дали трагедията е можела да бъде предвидена, Рачев първоначално отговори: "Не. Няма как", но уточни: "Ако този ледник е наблюдаван. Водата, която влиза вътре в този ледник, в този леден блок, лека-полека стига до неговата основа. И той в един момент се откъсва.“ Говорим за фронт от 800-1000 метра. Фронт, който тръгва надолу. Значи, височина от 50–100 метра. Представете си едно парче с дебелина 100–150 метра. Това са милиони тонове земна маса, която е вътре в ледника", каза Рачев.

За повишаването на нивото на реката до 9 метра климатологът обясни: „Сега вече ще се разбере дали това всичко, което се е срутило, не е направило едно малко езеро. Малко-малко, но много сериозно. Което вече не е издържало хидростатичния натиск. И всичко това е тръгнало буквално като стена.“

Според Рачев опасността все още не е преминала. Той предупреди и за възможността от нови свлачища.

"Това земетресение, което се е получило, е довело пък до нови свлачища, които могат да образуват нови такива бентове, от които водата в един момент да тръгне надолу".

"Вниманието на туристите в района трябва да бъде изключително повишено. Това е много туристически район, защото е свързан с поклоннически туризъм".

"За съжаление, трябва да бягат хората от този район, защото в момента продължава да има висока опасност от такива случаи", заяви проф. Рачев.

"Не съм виждал и не съм чел за толкова мащабно природно явление. Но случва се. Живата Земя", посочва още той.