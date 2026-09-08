Есен 2026: Най-актуалните прически са лесни и ефектни

„Зоната на комфорт“ често се споменава с негативен оттенък, но истината е, че малко уют звучи чудесно, особено ако ежедневието ви е натоварено повече от обикновено. Нима е лошо да желаем тишина, спокойствие и рутина насред хаоса? С настъпването на есента е съвсем естествено да копнеем за по-прост и спокоен начин на живот. Тенденциите при прическите за сезона следват същата логика. Те са лесни за поддръжка, с меки линии и носят усещане за комфорт в най-добрия смисъл на думата.

Това не означава, че не бива да опитвате нещо ново. Просто става въпрос за избор на стил или цвят, които не изискват сложни усилия, но придават завършен и стилен вид – точно както любимият ви кашмирен пуловер или онова надеждно кожено яке, което приляга идеално по тялото. Например прическа тип „боб“ с лека текстура, която лесно можете да приберете зад ухото. Или пък ефирен, лек бретон, който не ви задължава да отделяте време за ежедневно оформяне. А защо не и по-мека и нежна версия на „шаг“ прическата, след като през изминалия сезон властваше по-дръзка, рокендрол визия?

Що се отнася до цветовете, на мода са наситените шоколадови нюанси и топлите тонове на кленов сироп. Разбира се, усещането за комфорт е индивидуално – това, което успокоява един човек, може да напрегне друг. Класическото русо, „бронде“ (смес от русо и кестеняво) или кестенявото може да не са точно за вас. Ако предпочитате по-ярки, наситени цветове, заложете на меко розово в стил „дъвка“ – по-спокойната и нежна версия на фуксията.

Сега е идеалният момент да се отпуснете и да си подарите малко спокойствие. По-долу ви разкриваме кои цветове и подстрижки ще бъдат най-търсени през есенния сезон.

Прически за есен 2026

Стилът боб

Снимка: Getty Images

Прилепналите и строго оформени прически си имат своите предимства, но щом настъпи есента, копнеем за нещо меко и непринудено – като широки суитшърти и отпуснати вълнени чорапи. Представете си тази ефирна прическа тип боб като любимите ви дънки в стил boyfriend – удобни, но същевременно изключително стилни.

Според фризьора Димитрис Джанетос, всички постепенно се отказват от прическите, които изглеждат прекалено старателно оформени. „Хората търсят подстрижки, които могат да изсъхнат естествено, да се приберат зад ушите или да изглеждат добре дори с леки гънки, останали от съня“, добавя той.

Прическата „boyfriend боб“ е идеална за всеки, който не иска да отделя много време за стилизиране. Фризьорката Уенди Айлс, която наскоро забелязала тази визия при Чарлийз Терон, я нарича „прическа, която се оформя сама“. Дължината е някъде между брадичката и ключицата, с меки краища и естествена динамика.

„Винаги омекотявам вътрешната част на косата чрез невидими пластове или фино текстуриране“, обяснява Джанетос пред Allure. Тази техника придава на визията непринудено излъчване. Тук целта не е перфектно изгладена и подредена визия.

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