Година след смъртта на Чарли Кърк: Може ли неговата империя все още да насочва десницата в САЩ?

Чарли Кърк е навсякъде в Turning Point във Финикс, Аризона. Навън пустинната жега в края на лятото все още е свирепа, а охранители маркират портите на централата, където е работил. Вътре коридорите са осеяни с изрезки от вестници за живота на убития консервативен активист. Старите му костюми и вратовръзки висят на релса за дрехи в една от стаите.

Офисът, от който някога е ръководил най-голямото младежко движение в американската политика, е запазен и все още се нарича "офисът на Чарли". Вдовицата му, Ерика, която го наследи като главен изпълнителен директор, често работи там, но седи на дивана, оставяйки бюрото му празно. Използването му е привилегия, запазена за двете му деца, на две и четири години.

В сградата Дън портрет на Кърк виси на рецепцията, подарък от опечален. На него той е облечен както е бил в деня на убийството му, носещ тениска с надпис "свобода" и кутия с червено-бели шапки, които е подарявал на около 3000 студенти преди планираното си явяване.

"Той беше упорит човек", казва Андрю Сайфър, главен полеви директор на Turning Point USA, който е работил с Кърк десет години, ръководейки събитията на групата в кампуса. "Когато е намирал нещо, което иска да прави, нищо не успявало да го отклони от мисията."

Този път мисията е била обиколка на открито из американски университети, за да може той да достигне до колкото се може повече студенти. Юта е била първата спирка. Тълпата, която се бе събрала, за да гледа как инфлуенсърът от MAGA дебатира с "либералите" за абортите, правата на транссексуалните и капитализма, вместо това видя как снайперист го прострелва във врата.

Убийството, което разтърси Америка, все още има ефект на домино, с наближаването на годишнината в четвъртък

Но с наближаването на този ден проектът на Тръмп, който Кърк подкрепя, губи поддръжници и е затънал във война, която е дълбоко непопулярна сред неговата база.

За хората отдясно, включително президента Тръмп, Кърк е мъченик. За части от лявото той се превърна в рискован избор на костюм за Хелоуин и в поучителен пример за рисковете от изповядването на омраза. Неговите популярни TikTok профили се обявяваха срещу абортите, дори в случай на изнасилване. Той описа транссексуалността като "психично заболяване" и подкрепи притежанието на оръжие, дори това да означава повече смъртни случаи. Това му спечели лоялни последователи, но и решителни врагове.

Мъжът, арестуван след убийството му, Тайлър Робинсън, 23-годишен студент, чиято партньорка по това време е била в процес на преход към женска самоличност, пледира невинен миналата седмица. Съдията отвори пътя за процес за убийство, който може да включва смъртно наказание.

Преди стрелбата Кърк е бил наясно с нарастваща заплаха.

"Той знаеше, че трябва да бъде по-внимателен по транс темата", казва Сайфър пред The Times. "Той нямаше да промени мнението си по въпроса, но нямаше да е толкова твърд по въпроса, поради съображения за смекчаване на риска."

Първоначално десницата видя убийството на Кърк като следващото ниво на битка с екстремистката левица. Белият дом предприе репресии срещу активисти и около 600 американци бяха уволнени, защото го омаловажиха или празнуваха смъртта му в социалните медии. Но няколко заведоха дела, съгласно защитата на свободата на словото. Миналия месец независим арбитър разпореди на "Вашингтон пост" да възстанови на работа колумнистка, която заяви, че няма да се присъедини към "перформативен траур за бял мъж, който подкрепя насилието". Други, които бяха уволнени, получиха огромни обезщетения: 835 000 долара на пенсиониран полицай от Тенеси, осъден на 37 дни затвор заради мем, 500 000 долара на професор (сега възстановен) и 485 000 долара на биолог във Флорида.

Поддръжниците на Кърк се надяваха, че наследството му ще вдъхнови ново поколение активисти

Голяма част от това е осъзнато: Turning Point твърди, че броят на колежанските клонове е нараснал с 64% спрямо предходната година и че участват един милион студенти, много от които пристигат след смъртта на Кърк.

Но това, което виждаме една година по-късно, е разкол в американската десница. Имаше вълна от конспиративни теории за убийството, много от които разпространявани от влиятелни лица на MAGA. Движението на Тръмп, първоначално във възход след преизбирането му, също се разцепи заради войната в Иран - нещо, срещу което Кърк предупреждаваше - и Джефри Епстийн, наред с други проблеми.

Въпреки че Turning Point запазва дарители (един милион от тях през последната година) и поддръжници от администрацията (Джей Ди Ванс и Пийт Хегсет говориха на скорошно гала събитие), организацията се сблъска с ниво на контрол и критика, което не се случи при Кърк.

"Беше много трудна година", казва Майки Маккой, който беше началник на кабинета на Кърк. "Не мисля, че някой трябва да се преструва, че не е било така. Загубихме нашия ментор и нашия приятел, но също и нашия шеф. Насред цялата тази мъка, трябва да се справяте с хора онлайн, които наблюдават всяка наша стъпка и критикуват всяка наша стъпка. Сякаш светът е обърнат с главата надолу."

Блейк Неф, колега на Кърк и сега съводещ на "Шоуто на Чарли Кърк", казва:

"Когато той почина, казвах на хората онзи ден, че "това ще бъде ужасно за Америка". Чарли имаше много, много положително въздействие върху американската десница. Това, което наистина не очаквах, беше степента, до която това се превърна в пресметната умишлена атака срещу всички близки до Чарли."

Ерика Кърк получи много критики, от обвинения, че звучи твърде весела на по време на срещи на персонала, до това, че носи твърде много пайети за жена в траур. Други просто поставиха под въпрос пригодността на тази бивша Мис Аризона за наследник на Кърк.

"Чарли каза публично, че Ерика трябва да го наследи", казва Маккой. "Има около сто различни хора, които мога да посоча, които са го чули да го казва и насаме. Не мисля, че организацията щеше да е там, където е днес, ако Ерика не беше поела контрола. Наистина искам да кажа, че само 5% от времето тя е пред камера, прави интервюта. 95% от времето тя изгражда други гласове, намира други хора, които могат да отидат в кампусите, и измисля за какво могат да говорят."

37-годишната Ерика Кърк не използва социалните мрежи на телефона си, избирайки да се изключи от голяма част от медийния дискурс. Фокусът ѝ върху лидерството не е толкова върху това да остави собствен отпечатък върху организацията, колкото да запази наследството на съпруга си. Старши служители - неговите избраници - са останали на позициите си.

Тя се опитва да гарантира, че гласът му е във всичко и че той остава в сърцето на организацията. Има планове за среща на върха за мъжко лидерство, след като Чарли Кърк започна срещата на върха за женско лидерство.

"Шоуто на Чарли Кърк", подкаст с продължителност час или два, в зависимост от темата, е запазил по-голямата част от слушателите си под ръководството на нови водещи. В деня, в който екип на The Times посещава централата, Неф и неговият съводещ Андрю Колвет интервюират отстранения професор Нейтън Кофнас за случая с Джейсън Ардей. Друга тема са злините на Линдзи Кланси, майката, обвинена в убийството на трите си деца. Няколко седмици по-рано Колвет започна национален дебат за цената на буритосите и защо това може да е свързано с падащите рейтинги на одобрение на Тръмп и възхода на демократичните социалисти.

Но може ли някой наистина да замести Кърк и ролята, която той играе?

Бивши колеги казват, че би било погрешно дори да се правят подобни опити.

"Чарли определено беше спойката на консервативното движение", казва Джъстин Щрайф, главен оперативен директор на Turning Point.

Кърк действаше като връзка, която можеше да предупреди Белия дом за това какво казват избирателите, особено младите, на място.

Но екипът му също признава, че дори фигура, подобна на Кърк, не би могла наистина да промени динамиката, пред която е изправена Републиканската партия на Тръмп, навлизайки в междинните избори.

"Знаехме, че ще бъде трудно да влезем, когато управляващата партия е на власт", ​​казва Тайлър Бойър, който ръководи Turning Point Action, политическото крило на организацията. "Чарли знаеше това."

Дори Кърк, казва Неф, не би могъл "сам да накара Доналд Тръмп да има висок рейтинг на одобрение... сам да ни накара да спечелим междинни избори, които иначе бихме загубили... Трудно е да се каже точно какви биха били нещата. Много от същите неща биха се случвали. Мисля, че смъртта му ускори някои процеси, които се случваха по някакъв начин, като например начина, по който видяхме как Томас Маси, Тъкър Карлсън, Марджъри Тейлър Грийн, различни хора, които много публично се разделиха с Тръмп."

Вместо това, сред бойните знаци и плакати, на които пише "страхувайте се от Бог, а не от правителството" и "ожените се, имайте деца, ходете на църква", има решимост да се направи това, което Кърк би направил, ако все още беше тук.

"Точно проблемите, които разтопяват ума, разтопяват мозъците, които засягат младите хора днес, са точно това, което уби Чарли", твърди Бойър. "Единственият начин да решите това е да изградите достатъчно голяма армия, която да прави всичко, което правим в Turning Point USA, и всичко, което правим в Turning Point Action, за да поправим всички тези проблеми."

Това е основното предизвикателство за Turning Point. Това е организация, изградена около инстинктите на Кърк: кога да провокира, кога да се оттегли, коя тема се разпалва и коя фракция отдясно се нуждае от успокояване. Неговите наследници могат да запазят машинарията, която той е изградил, но предизвикателството е да продължат политическите антени, които са я накарали да работи.

Няма недостиг на усилия. Turning Point възнамерява да похарчи много средства в междинните избори, да регистрира млади избиратели и да продължи да изпраща активисти в университетите. Лицето на Кърк остава по стените, гласът му е във видеоклиповете, а неговите изказвания са върху плакатите. Но основното му умение беше да яхне вълна от американската десница и тази вълна продължава. Коалицията на Тръмп се разпада, младите избиратели, вдъхновени и култивирани от Кърк, стават все по-скептични.

Паметта му може да бъде запазена, портретът му на стената, но най-трудната задача на организацията ще бъде да поддържа движение, изградено около таланта на един човек да чете - дори да води - американската десница, без него.