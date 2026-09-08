Слави Трифонов към Демерджиев: Вие явно се изживявате като герой от GTA VI

Слави Трифонов публикува в социалните мрежи отворено писмо до министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Засегнатите теми са ареста на тиктокъра Стоян Колев и липсата на информация по случая "Петрохан".

Ето какво пише той:

Господин Демерджиев,

Вие явно се изживявате като герой от GTA VI. Нека поясня за незапознатите, GTA е компютърна игра с гангстери и полицаи, а GTA VI е най-новата ѝ версия, която се очаква да излезе всеки момент. Господин Демерджиев, ще ви цитирам какво казахте след залавянето на Стоян Колев в Испания. Вие казахте: "Сезонът приключи преди GTA VI“. Явно сте имали предвид, че Вие като полицай сте заловили гангстера Стоян Колев.

Да ви имам метафорите, господин Демерджиев. Първо, Стоян Колев не е никакъв гангстер, а някакъв инфлуенсър, който ви прави за смях. И второ, не го заловихте Вие. Вие го изпуснахте. А го хвана испанската полиция. И въобще, когато един човек говори едно, а прави друго, това се нарича лъжа. Чудя се, как да ви го кажа по-възпитано, но не мога да намеря начин, затова ще карам направо. Вие казахте ли, че в края на месец август най-после ще съобщите информацията за случая "Петрохан“? Казахте, аз ви гледах с очите си. Вече почна втора седмица от месец септември и Вие не сте изнесли никаква информация. Да не говорим, че това трябваше да го направите още май месец.

И защо се държите така? Защо лъжете? Кого прикривате?

Знаете ли какво представлява чувството за срам? Чувството за срам, господин Демерджиев, е нещо като превенция. Хората гледаме да правим така, че да не изпитваме чувство за срам. Да де, ама това явно важи за хората, които въобще могат да изпитват това чувство. Вие, явно не можете.

Опиянявате се от позицията си на министър на вътрешните работи, правите това, което Ви се иска и това, което Ви харесва, а не това, което трябва. И затова, сме се докарали до тук, господин Демерджиев, аз да Ви пиша всяка седмица, да се чудя какво и как да Ви кажа за да направите нещо, което е Ваше задължение, а Вие да пренебрегвате факта, че сте назначен от хората за министър и да се държите все едно сте цар.

Ще използвам Вашите метафори, надявайки се този път да ме разберете: "Сезонът на Петроханската секта започна отдавна. Време е вече да приключи!“