Натали Портман роди третото си дете – вижте снимки на бебето и партньорът й

Натали Портман е приветствала третото си дете на 45-годишна възраст.

Носителката на „Оскар“ е родила първото си дете от френския си партньор Танги Дестабъл, 46-годишен музикант и музикален продуцент.

Портман и Дестабъл са се сдобили с новото попълнение в семейството си в Париж миналия месец, съобщи източник пред People в събота.

Портман има две деца от предишния си брак с хореографа Бенжамин Милпие: 15-годишния син Алеф и деветгодишната дъщеря Амалия.

Двойката се раздели през лятото на 2023 г. след като изневяра на балетиста с по-млада жена беше хваната от папараците.

Портман побърза да се разведе с неверния си съпруг и разводът им беше факт още през пролетта на 2024 г.

Само две години по-късно през април т. г. звездата обяви, че е бременна с третото си дете.

„Танги и аз сме много развълнувани“, каза тя по това време пред Harper's Bazaar. „Просто съм много благодарна. Знам, че е такава привилегия и чудо.“

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