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Вучич обяви, че утре разпуска парламента и насрочва предсрочни избори за 25 октомври

Сръбският президент призова за успешна демократична надпревара и изрази надежда изборите да сложат край на политическата криза

08.09.2026 | 22:11 ч. Обновена: 08.09.2026 | 22:11 ч. 0
Снимка:БГНЕС/EPA

Снимка:БГНЕС/EPA

Сръбският президент Александър Вучич заяви пред обществената телевизия РТС, че утре по обяд ще подпише указ за разпускане на парламента и ще свика предсрочни парламентарни избори за 25 октомври.

Той подчерта, че ще подпише указите за разпускане на Народната скупщина и насрочване на избори утре, точно в 12:00 часа местно време, 13:00 часа българско.

Вучич пожелава на всички успешна демократична надпревара и обяви, че вярва, че след изборите ще има изход „от тази криза, за която всички постоянно говорят“.

„С радост ще приема всеки демократичен резултат, мисля, че е важен за държавата. Ще поздравя опонентите си, ако спечелят, няма да се ядосвам, а ако не ме поздравят, свикнал съм с това. Пожелавам успех на всички и ще кажа нещо повече за това утре в 12 часа“, каза Вучич тази вечер.

Още на 2 септември РТС съобщи, че изборите ще се произведат на 25 октомври, позовавайки се на свои източници. 

Студентското движение в Сърбия, което възниква спонтанно след инцидент на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, издигна искане за произвеждането на нови избори още през май 2025 г.

Сръбските студенти оглавиха масови антисистемни протести и обвиниха за трагедията в Нови Сад управляващите.

Те ще участват във вота като наблюдатели и ще подкрепят кандидати, които се ползват с високо обществено доверие и досега не са били част от политическия живот на Сърбия.

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Тагове:

Вучич разпуска парламента насрочва предсрочни избори октомври
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