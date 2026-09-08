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Емил Радев: Разумно е ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент, не ми е в характера да мишкувам

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП определи Илияна Йотова като „боец“ в защита на националните каузи и убеден европеец

08.09.2026 | 22:59 ч. Обновена: 08.09.2026 | 23:04 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Фактът, че ГЕРБ не издига свой кандидат в надпреварата, според мен е разумен ход в настоящата ситуация. Това написа евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев в профила си във Фейсбук.

"Работих с Илияна Йотова във времето, когато беше евродепутат и зам.-председател на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. Нямам съмнения, че тя е боец, когато трябва да се защитават националните каузи, и убеден европеец в отстояването на демократичните ценности и достиженията на ЕС. В нейно лице съм открил диалогичен човек, коректен колега и опитен политик, пише Емил Радев, който присъстваше на учредяването на Инициативния комитет за издигане на Йотова-Вълчев за президент и вицепрезидент .

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Когато преди 10 години ѝ предложих да организираме съвместна конференция, на която да поставим ребром въпроса за прекратяването на дискриминационния Механизъм за сътрудничество и проверка за България, тя прие, без да се замисли. Независимо от политическите си различия, обединихме усилия, за да се борим срещу двойните стандарти спрямо страната ни и да поставим на дневен ред необходимостта от преглед на върховенството на закона не за една или две, а за всички държави членки.

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Тагове:

Емил Радев разумно ГЕРБ да не издига кандидат президент
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