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Ген. Шивиков се обяви за пълен неутралитет на България в конфликтите в Украйна и в Иран

Според него България е трябвало още в началото да предложи посредничество между Москва и Киев

07.09.2026 | 16:15 ч. 118
Ген. Шивиков се обяви за пълен неутралитет на България в конфликтите в Украйна и в Иран

Ние сме категорично за мир и пълен неутралитет на България в конфликтите в Украйна и в Иран. Това заяви пред БНР ген. Димитър Шивиков, кандидат за вицепрезидент на доц. Георги Димов, издигнати от Инициативен комитет "Народна сила" за предстоящите президентски избори на 25 октомври.

Председател на комитета е журналистът Валентин Кардамски, а сред членовете са бившият председател на Съвета за електронни медии Соня Момчилова, адвокат Димитър Киров, журналистката Зорница Илиева, доктор Илия Табаков, Симеон Миланов и други. Сред представените от кандидат-президентската двойка приоритети са отстояване на политика на мир и неутралитет, възстановяване на дипломатическия диалог с Русия и засилване на диалога с Китайската народна република.

По думите му политическият елит на България демонстрира "полягане и сервилност пред менторите и кукловодите от Брюксел и Вашингтон".

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"Не е вярно, че ако спазваме неутралитет, ще бъдем изолирани от съюзниците в ЕС и НАТО. Бил съм в състав на делегации и работни групи в рамките на НАТО, участвал съм в международни мисии в Ирак и Афганистан, опитът ми показа и доказа, че биват уважавани онези страни - партньори, които отстояват националното чувство за достойнство и отговорност", добави военният.

"Ние не сме били раболепни по време на тези военни мисии към другите коалиционни партньори и бяхме уважавани, включително и от местното население - както в Ирак, така и в Афганистан", каза още генералът.

Според него България е трябвало още в началото да предложи посредничество между Москва и Киев за постигане на мир.

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Тагове:

ген. Димитър Шивиков доц. Георги Димов неутралитет Иран Украйна
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