Пътуване във времето: Мъж със смартнфон се появи в картина от 1937 г.

Картина на 90 години стана отново популярна онлайн и предизвиква диви теории на конспирацията, че е доказателство за пътуване във времето.

Твърди се, че в творбата от 1937 г., озаглавена "Г-н Пинчън и заселването на Спрингфийлд", може да се види местен мъж от 17-ти век, държащ смартфон, за да си направи селфи.

Мъжът може ясно да се види на преден план, държейки долната половина на черното устройство с бяла или сребърна облицовка като модерен телефон, докато гледа в горната половина на обекта.

Неподходящият предмет, който не е съществувал нито през 17-ти век, нито през 30-те години на миналия век, предизвиква спекулации от години, че художникът е оставил следа в тази добре позната творба, която потвърждава съществуването на пътуване във времето.

"Сега това всъщност прилича на мобилен телефон", гласи един от коментарите онлайн, а друг пита: "Това iPhone ли е?"

Докато вярващи и скептици спорят какво би могъл да представлява предметът, историците са склонни да кажат, че преносимото устройство всъщност е огледало, което местният жител би получил при търговия с английския колонист Уилям Пинчън.

Творбата от 1937 г. е една от няколкото картини, скулптури и фотографии, за които се твърди, че са запечатали предмет, изпреварил времето си с векове.

Освен това, множество хора са давали интервюта, в които твърдят без доказателства, че не само са пътешественици във времето от бъдещето, но и че широкото използване на пътуване във времето ще започне още през 2028 г.

Твърди се, че спорният стенопис от родения в Италия художник Умберто Романо е един от шестте стенописа от ерата на Новия курс, показващи историята на Спрингфийлд, Масачузетс - където Романо е израснал. Това конкретно изображение изобразява Пинчън, основателят на Спрингфийлд, да търгува с местни жители, вероятно от племето Покумтук в западен Масачузетс около 1630-те години, когато е основано селището.

За разлика от другите хора в картината, включително двама мъже, които изглеждат наказани с камшик и поставени в дървени клади, никой друг не е видян да държи нещо, което изглежда сякаш идва от бъдещето. Това включва изображения на групата на Пинчън, търгуваща със стоки и животни с коренното население на Америка. Това накара историците, включително Даниел Краун през 2017 г., да нарекат мистериозния предмет картина на европейско търговско огледало.

Огледалата са били често срещани търговски стоки по онази епоха. Позата на мъжа - държащ предмета и гледащ го - съвпада с някой, който изследва собственото си отражение, вероятно за първи път използвайки полирано огледало.

Въпреки силния скептицизъм, че картината показва само огледало, "Г-н Пинчън и заселването на Спрингфийлд" допълва нарастващата теория, че древното изкуство документира инциденти, при които пътешественици във времето са посещавали миналото.

Подобна картина от 19-ти век, наречена "Очакваният" от австрийския художник Фердинанд Георг Валдмюлер, изобразява жена, която върви по пътека, докато гледа надолу към непознат предмет, който стиска с две ръце. Въпреки че малкото квадратно устройство може да е било книга, теоретиците на конспирацията отбелязват, че жената на картината изглежда точно както съвременните хора ходят, докато се взират разсеяно в смартфоните си.

Дори скулптура от 100 г. пр.н.е. е считана за доказателство за пътуване във времето. За наречената "Гробницата на жена на трон с придружител", се твърди, че включва лаптоп с два USB порта.

А в едно интервю на маскиран мъж, който се е представя като Александър Смит, твърди, че е бивш член на ЦРУ от 1981 г., който е бил вербуван да пътува до 2118 година. Смит също така казва, че технологията за пътуване във времето е съществувала десетилетия преди обществеността да разбере за нея и прогнозира, че тя ще стане достъпна "от 2028 г." както за търговски, така и за некомерсиални цели.

Той допълнително твърди, че 2028 г. е и "същата година, в която правителството разкрива съществуването на интелигентни извънземни", твърдейки, че властите са имали знания за извънземни "от известно време преди" обявяването.