До 200 литра дъжд и спад с 20 градуса: Мощни бури идват към Балканите

Европа е на прага на рязка промяна на времето след продължителния период на необичайно високи температури. Мощен студен фронт ще започне да се придвижва от Западна към Централна Европа и Балканите, като на места температурите могат да се понижат с 15-20 градуса за по-малко от денонощие, съобщават синоптиците от Meteo Balkans.

Сблъсъкът между много топлия и влажен въздух над континента и нахлуващата значително по-студена въздушна маса ще създаде условия за силни гръмотевични бури, градушки, поройни валежи и мощни пориви на вятъра. Най-сериозна активност първоначално се очаква около Алпите и Северна Италия, след което фронтът ще се насочи към Адриатика и Западните Балкани.

Температурите може да паднат с до 20 градуса

Предстоящата промяна е свързана с разрушаването на атмосферния гребен, който поддържаше необичайно горещото време над голяма част от Европа. От Атлантическия океан към Западна и Централна Европа ще се спусне значително по-студен въздух.

В райони, в които температурите достигат 35-40 градуса, е възможно понижение с около 15-20 градуса за по-малко от 24 часа.

Така в рамките на няколко дни времето в редица части на континента може да премине от типично лятно към значително по-хладно и есенно.

Опасност от силни бури и едра градушка

Преди преминаването на фронта над Европа ще остане много топла и влажна въздушна маса, която ще създаде подходящи условия за развитие на мощни гръмотевични бури.

Особено нестабилна се очаква да бъде атмосферата над части от Франция, Швейцария, Северна Италия, Австрия, Словения и Хърватия, а впоследствие бурите ще се насочат към Адриатическо море и Западните Балкани.

Сред възможните опасни явления са едра градушка, разрушителни пориви на вятъра, проливни валежи и внезапни наводнения. Възможно е развитието на суперклетъчни и многоклетъчни бури, като синоптиците посочват и локален риск от торнадо.

До 200 литра дъжд на квадратен метър

Допълнителен фактор е високата температура на Средиземно море, която осигурява големи количества влага в атмосферата. В комбинация със студения фронт това увеличава потенциала за интензивни валежи.

Най-сериозни количества се очакват около Лигурийското крайбрежие, Северна Италия, Северна Адриатика и северозападната част на Балканите.

На отделни места за около две денонощия могат да паднат между 150 и 200 литра дъжд на квадратен метър. При подобни количества се увеличава рискът от внезапни наводнения, свлачища и рязко покачване на нивата на малки реки.

Възможно е и последователни гръмотевични клетки да преминават над едни и същи райони, което допълнително да увеличи натрупаните количества валеж.

Кога фронтът ще достигне Балканите?

В сряда най-силните бури се очаква да бъдат концентрирани около Алпите, Северна Италия и части от Северното Средиземноморие.

През четвъртък студеният фронт ще продължи към Адриатическо море и Западните Балкани. Там също ще има условия за интензивни гръмотевични бури, силен вятър, градушки и проливни валежи.

Точното местоположение на най-силните явления ще зависи от движението на фронта и развитието на средиземноморски циклон.

Очаква се и сняг в Алпите

След преминаването на бурите в Централна Европа ще нахлуе значително по-студена въздушна маса с полярен произход.

Застудяването ще бъде особено осезаемо в Алпите, където се очакват и първите по-съществени снеговалежи на голяма надморска височина. Снежната граница постепенно ще започне да се понижава.

Какво да очакваме в България?

Балканският полуостров ще се намира близо до границата между топлата и студената въздушна маса. Преди преминаването на фронта ще се задържи топло, но с приближаването му вероятността за силни валежи, гръмотевични бури, градушки и вятър ще нараства.

След преминаването на системата се очаква и осезаемо понижение на температурите.

За България обаче конкретният сценарий все още зависи от точната траектория на студения фронт и средиземноморския циклон. Дори малки промени в движението им могат да определят дали най-интензивните валежи и бури ще достигнат страната и кои райони ще бъдат засегнати.

Синоптичната обстановка остава динамична, затова прогнозите ще се уточняват с приближаването на студения фронт.