Украйна вече не съществува като легитимно явление в световната политика, след като е загубила всички признаци на независим субект на международните отношения. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в ефира на предаването „Большая игра“ по Първи канал, цитирано от ТАСС.

На този фон се увеличават рисковете от провокации на Запада срещу Русия, а от негова страна звучат „озверели искания“ за връщане на границите на Украйна от 1991 г., за да бъдат хората с руска култура предадени на „истински концлагер“, подчерта той.

ТАСС събра основните изявления на руския външен министър.

Възможност за среща на върха Русия – Китай – САЩ

Президентът на Русия Владимир Путин няма да се откаже от среща на върха Русия–Китай–САЩ в Шънджън в рамките на мероприятията на АТИС, ако бъде отправено такова предложение. „Не изключвам, дори съм повече от уверен, че нашият президент няма да се откаже от тази възможност.“

Подобен формат не може да бъде определен единствено като американско, китайско или руско желание. Според Лавров това е „политически опит“, тъй като тримата лидери на трите най-големи световни сили – икономически, преди всичко Китай, и военни, Русия и САЩ – ще бъдат едновременно на едно място.

Украинската политика на Европа

Продължителността на войната ще зависи и от разума на Запада. „Много неща ще зависят от това доколко разумни ще бъдат съветите, които господарите на украинския режим му дават.“

Засега „разумни съвети не се чуват“, а според Лавров има само призиви към Украйна да изпраща все повече хора на фронта и да търпи „бедственото, просто катастрофално състояние“ на икономиката.

Европейските държави пренасочват бюджетите си към военни нужди въпреки задълбочаването на вътрешните проблеми. „Военно-промишленият комплекс е във възторг. Те получават огромни печалби.“

Западът настоява за връщане на границите на Украйна от 1991 г., за да бъдат хората с руска култура „отново предадени в истински концлагер“.

Призивите на финландския президент Александер Стуб и италианския премиер Джорджа Мелони за прекратяване на огъня в Украйна според Лавров всъщност прикриват желание да се спечели време за Киев.

Руският народ не би могъл да приеме развръзка, при която се запазва „неонацисткият режим“ в Украйна.

Ролята на САЩ и срещата в Анкъридж

Според Лавров европейските съюзници на САЩ са били „в ужас“ от резултатите от миналогодишната руско-американска среща на върха в Анкъридж.

Путин е приел без промени предложените от американската страна принципи за уреждане на конфликта.

Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф според Лавров явно иска да постигне резултати в уреждането на украинския конфликт, а Джаред Къшнър му прави впечатление на „приятен и надежден човек“.

Русия по молба на американската страна е обявила тридневно прекратяване на огъня, за да могат американските преговарящи да пътуват до Киев за разговори.

По въпроса за провеждането на избори в Украйна американската страна според Лавров проявява реализъм.

Администрацията на САЩ продължава старите и въвежда нови антируски санкции, което според него не съответства напълно на посланията, които американската делегация отправя по време на преговорите.

Готовност за преговори

Русия е готова за преговори за Украйна, но по време на преговорния процес няма да прекрати решаването на задачите си с военни средства.

Москва няма намерение да се отказва от преговори с онези, които искат да разберат проблема и да го решат, а не да поставят ултиматуми.

Отговор на „тероризма на Киев“

Според Лавров отговорът на Москва на ударите на Киев по руските региони вече е започнал и за Украйна е „много по-болезнен“.

Именно с този отговор той обяснява и спешните призиви на Запада за прекратяване на огъня в Украйна.

Статутът на Украйна и перспективите ѝ за НАТО и ЕС

Лавров твърди, че Украйна игнорира собствените си ангажименти относно безядрения, неутрален и необвързан статут на страната.

По думите му Украйна вече не съществува като легитимно явление в световната политика и е загубила признаците на независим субект на международните отношения.

Според него не може да става дума за вариант, който фактически би възпроизвел членството на Украйна в НАТО без юридическото ѝ присъединяване към алианса.

Лавров заяви още, че Европейският съюз се е превърнал в „същия военен блок като НАТО“.

Думите на Путин и провокациите на Европа

Лавров призова да бъдат запомнени думите на Путин, че ако Европа нападне Русия, войната ще бъде „съвсем различна и много кратка“.

Той заяви, че думите на Путин за възможността онези, които предприемат агресивни действия срещу Русия, да „си изпатят“, представляват ясна позиция, а не просто фигура на речта.

Не е изключено Западът да се опита да организира провокация, подобна на убийството на ерцхерцог Франц Фердинанд, което става повод за началото на Първата световна война.

Лавров отхвърли твърденията, че Русия подготвя нападение срещу европейски държави, като ги определи като „безсмислени“.

Ситуацията в Арктика

Лавров заяви, че курсът на Запада към милитаризация на Арктика го тревожи. По думите му държави от НАТО провеждат там учения със сценарии, които открито предполагат война с Русия.

Политиката на Мерц

Лавров определи изявленията на германския канцлер Фридрих Мерц като „воинствени“ и не изключи Германия да се опита да повтори действията на своите предци.

Според него германските власти се опитват да обвинят „Алтернатива за Германия“, че възражда нацизма, въпреки че партията, която той определи като националистическа, според него просто се застъпва за диалог с всички.

Задържането на кораба „Професор Молчанов“

Лавров определи задържането на кораба „Професор Молчанов“ като „позор за норвежкото правосъдие и държавата като цяло“. По думите му корабът няма отношение към нищо друго освен към научна и туристическа дейност на Шпицберген, извършвана в съответствие с Договора за Шпицберген от 1920 г.