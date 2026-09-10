"Дейли мейл": В лагер в България се провежда военно обучение на руснаци

Ветерани от британските спецчасти и американския флот обучават руснаци да се бият в Украйна във военен лагер в България. Това разкрива "Дейли мейл" в заглавие на статия, позовавайки се на изтекла информация, предаде кореспондентът на БНР.

Според оценка, изготвена за разузнавателния съюз "Five Eyes" ("Пет очи"), западните военни ветерани са били вербувани да обучават руски граждани, както и "военнослужещи на активна служба".

Констатациите се появиха след изтичане на паметни записки, изготвени за Австралийската тайна разузнавателна служба. В тях двама бивши оперативни служители от австралийските специални части и един резервист на активна служба заявяват, че са били поканени да станат инструктори в тренировъчни лагери в България и Сърбия, за които се твърди, че са работили с руснаци.

В предполагаемите записки се казва, че центърът за военно обучение "Алфа-Метал" край село Междени, Габровско, наема персонал от "различен произход", включително британските спецчасти, Австралийския командосен полк, американските полицейски сили и военноморските сили "Тюлени".

"Алфа-Метал" предлага обучение на специални сили и курсове за напреднали снайперисти за около 5 хиляди евро на човек. Той се рекламира като място за подготовка на "персонал за големи охранителни компании" - телохранители, президентска охрана и частни военни компании.

В изтеклата информация обаче изрично се посочва, че след незаконното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. частните тренировъчни лагери в Европа продължават да обучават руски граждани. Според лицата, подаващи сигнали за нередности, лагерът е продължил да обучава руски граждани през 2025 г.

Както британското, така и австралийското законодателство налагат ограничения на бивши служители на специалните сили да използват придобитите си военни умения в помощ на чужда държава.

Според информация на "Телеграф" компанията е публикувала и обява в LinkedIn за наемане на ветерани от SAS за работа в българския център.

Обявата, публикувана преди шест месеца, е била насочена към гражданин на Великобритания със солиден оперативен опит и доказан опит като инструктор.

"В момента търсим опитен инструктор от SAS, който да се присъедини към нашия екип. Ако обучението, професионализмът и повишаването на стандартите са ваша страст, ще се радваме да се свържете с нас", гласи текстът на обявата.

На сайта си центърът се представя като българското представителство на базираната във Великобритания Alfa Metal Ltd и твърди, че е обучил повече от 7000 професионалисти.

Компанията посочва още, че през 2025 г. е въвела курсове за управление на дронове, след като по нейни твърдения е получила сертификат за авиационен тренировъчен център. Цената на обученията за напреднали с дронове достига 5500 евро.

Според западни представители Русия е дала около 1,4 млн. жертви – убити и ранени – на бойното поле, като броят на загиналите се оценява на до 500 000 души. Смята се също, че Москва губи месечно с около 6000 военнослужещи повече, отколкото успява да привлече в армията.

Предполага се, че изтеклият меморандум вече е обект на проверка от австралийското разузнаване. Източник твърди, че констатациите вероятно ще бъдат споделени с Великобритания и САЩ чрез разузнавателната мрежа "Пет очи".

Daily Mail подчертава, че не е успял независимо да потвърди твърденията, съдържащи се в изтеклия меморандум.